Kadıköy’de cami görevlisi hocalar gıda kolisi dağıtıyorlar

Kadıköy Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi Kadıköy Müftülüğü Tüccarbaşı – Böcekli Caminde Erzak Deposu Oluşturdu ihtiyaç sahiplerine dağıtımını da yapıyorlar.





Salgın hastalık olan corona virüs covit-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı evlerinde olan halka ihtiyaçlarını karşılamak için Kadıköy Müftülüğüne bağlı cami görevlileri de büyük bir özveriyle gayret gösteriyorlar.

Vefa Sosyal Destek Gurubu ekibi Tüccarbaşı – Böcekli Cami görevlileri Yunus Emirhan KILIÇ ve Fatih ÖZTÜRK hocalar ihtiyaç sahiplerine gece-gündüz demeden hayırseverlerin destekleriyle oluşturulan gıda kolilerini dağıtıyorlar.