MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Mekanlar, Toplum » İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi 23 Nisan’a özel Türk Bayrağı gibi renklendirildi
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi 23 Nisan’a özel Türk Bayrağı gibi renklendirildi


İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı beyazla ışıklandırdı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle havalimanının Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı beyazla ışıklandırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, güne özel olarak İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesini Türk bayrağını temsil eden kırmızı beyazla ışıklandırdı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un 100’üncü yıl şerefine yönelik tüm halkı saat 21.00’da İstiklal Marşımızı söyleme davetine de katılan İGA İstanbul Havalimanı çalışanları da terminalde saat tam 21.00’de İstiklal Marşı’na eşlik etti.

📆 24 Nisan 2020 Cuma 16:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR