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Ambarlı limanındaki tırcılar korna çalarak eylem yaptı


Ambarlı limanına gelen mallarını 4 günlük kısıtlama öncesinde almak isteyen lojistik firmaları yoğunluğa neden oldu. Limana girmekte güçlük çeken tırcılar korna çalarak eylem yaparken, liman girişinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

Dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olmak üzere 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama öncesinde birçok lojistik firması Beylikdüzü Ambarlı Limanına gelen mallarını almak istemesi yoğunluğa neden oldu. Liman girişinde saatlerdir bekleyen tırcılar, çifti şerit olmak üzere limandan E-5’e kadar uzayan kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Saatlerdir bekleyen tır sürücüleri limana alınmakta güçlük çekince, kornalara basarak eylem yaptı. Tırcıların limana girmek için saatlerdir bekleyişleri sürüyor.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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