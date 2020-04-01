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Ahmet Şimşek Koleji
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Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ölürken 1 kişide yaralandı


Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu sahil Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil yolu üzerinde kimliği öğrenilemeyen Afgan uyruklu gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bir Afgan uyruklu şahıs bıçaklanarak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Bıçaklanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak, çevrede bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise kanlar içinde yerde yatan yaralılara müdahale etti. Yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri bir şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralıyı ise en yakın hastaneye kaldırdı. Şüpheliler üzerine çalışma yapan polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerinin ardından kavgaya karışanları olay yeri yakınlarında kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

📆 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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