Otomotiv Sektörü ooAutos ile Dijitalleşiyor

Covid-19’un dünyayı sarstığı, ticaretini kökten etkilediği şu günlerde, hiç şüphesiz ki en fazla konuşulan konuların başında dijital dönüşüm geliyor. Evimize kargo gönderen e-ticaret firmalarından, eve servis yapan paket firmalarına kadar değişen hizmet dünyası; otomotiv satış sonrası servis konularında da değişime başladı. Araştırmalarımız sonrasında bu noktada ooAutos ile karşılaştık. Kendilerini dijital otomobil asistanı olarak tanımlayan sektörün önde giden markası ooAutos ile ilgili bilgileri, şirketin genel müdürü Serkan Akçaoğlu’ndan almak istedik.

Evet Serkan Bey, sizi tanıyabilir miyiz?

Cevap: Doğum yerim Samsun. İlköğretim ve liseyi samsunda bitirdim. Akademik kariyer yolculuğumu Hacettepe Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinde tamamladım. Mezun olduğum İşletme bölümünün iş hayatı için önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum ve 16 seneyi aşkın süredir kurumsal çalışma hayatı içerisindeyim.

ooAutos projesi ile tanıştıktan sonra tüm motivasyonumu, enerjimi projeye verebilmek için aileye katıldım ve şirketin genel müdürü olarak sorumluluğunu üstlendim.

ooAutos iş fikri nasıl oluştu? Sizi motive eden şey neydi?

Cevap: ooAutos iş fikrini oluşturan şey, temelde geleneksel yöntemlerin otomobil satış sonrası hizmetlerinde artık yeteri kadar verimli olmayışı ve dijitalleşen dünyaya adapte olamadığı için kullanıcıya efektif fayda sağlamamasıydı. Tam olarak buradan yola çıktık.

Kullanıcıya hayatını kolaylaştıran, yeni, günümüz teknolojileriyle uyumlu çözüm üretmenin, onların hayatını ne denli kolaylaştırdığını tecrübe etmek istiyoruz.

Bunu başararak ülke ekonomisine katkı sağlayan,otomotiv sektörünün dijitalleşmesine öncülük eden,hem yerelde hem de globalde adından söz ettiren yüzde yüz yerli bir girişim yaratmış olacağız

Bu gururu yaşayacak olma ihtimali ooAutos için yeterince motive ediciydi, hala da öyle.

Sizi, diğer rakiplerinizden ayrıştıran şey nedir? Kullanıcılar ooAutos’u neden tercih etmelidirler?

Cevap: Bizi rakiplerimizden ayıran şey öncelikle Türkiye’nin ilk dijital otomobil asistanı oluşumuz.

ooAutos olarak, kullanıcıya otomobiliyle ilgili ihtiyaç duyduğu konularda çözüm sunarken, uygulamamızı en yeni ve en güncel teknolojik gelişmelerle uyumlu hale getiriyoruz. Bu kolaylığı, dijital otomobil asistanı aracılığı ile sağlarken aynı zamanda kullanıcı deneyimi başarımızı da en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Günceli ise sadece teknoloji eksenli takip etmiyoruz. Pazar dinamiklerini, ekonomik gelişmeleri de takip ederek, uygulamamız üzerinden sunduğumuz hizmetleri en ekonomik şekilde kullanıcıyla buluşturmak için aksiyonlar alıyor, yaptığımız kampanyalarla sürekli kullanıcılarımızı destekliyoruz.

Verdiğimiz fiyatların ise sektörün gerçeklerini yansıtmasını önemsiyoruz. Bu da, çözüm sunan işletmelerin kaliteli hizmet verme anlayışıyla hareket etmelerini, kullanıcının ise aldığı hizmetten tatmin olmasını sağlıyor.

Tercih edilmek için en geçerli nedenlerimizden biri de çözüm ortaklarımızla titiz bir hukuksal çalışma neticesinde gerçekleşen sözleşmelerimiz. Bu sözleşmeler kullanıcının aracı için her türlü hizmeti rahatlıkla almasını, olası kaza ve benzer senaryolar karşısında korunmasını sağlayan yapıdadır.

Uygulama içerisinde yer alan firmaları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Cevap: Uygulama içerisinde yer alacak çözüm ortaklarımızın ana arter üzerinde olması, 1.sınıf ve insan sağlığını tehdit etmeyen malzeme kullanması, garantili işlem yapması, sunduğu hizmet konusunda müşteri memnuniyetini ön planda tutması gibi öncelikli kriterlerimiz mevcut.

Tüm bunları ve diğer detayları bir sözleşme ile yasal zeminde garanti altına alıyor ve ilgili işletmeye uygulamamızda bu şekilde yer veriyoruz. İşletmenin kullanıcılardan aldığı yorumları, puanları sürekli takip ediyor, saha operasyon ekiplerimiz vasıtasıyla denetlemeler yapıyoruz.

Standartlarında aksama var ise ilgili işletmeyi takip ediyor, iyileşme gözlemlenmiyorsa artık uygulamamız içerisinde yer vermiyoruz.

Sadece kurumsal müşterilerle mi çalışmayı hedefliyorsunuz? Gelecekte bireysel kullanıcıları da hedefleyecek misiniz?

Cevap: Hedefimiz aracıyla ilgili herhangi bir hizmete ihtiyaç duyan tüm kullanıcılara dokunup çözüm sunabilmek. Bunu, planlamamızın 1. fazına uygun olarak kurumsal müşterilerimiz ile hayata geçirdik.

Devam eden süreçteyse ooAutos olarak, otomobil satış sonrası hizmetlerini 360 derece kapsayan, bireysel müşterilerin de yararlanacağı, aracıyla ilgili her türlü hizmet teklifini alacağı, akaryakıt dahil benzersiz kampanyalardan faydalanacağı bir uygulama ile çok yakında hizmet veriyor olacağız.

Detaylar için: https://www.ooautos.com/