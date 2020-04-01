Lazer Metre Ve Işık Ölçer Nedir?

Lazer Metre Ve Işık Ölçer Nedir

Lazer ile mesafenin ölçümünü sağlayan cihazlara lazer metre denilir. Hassas bir ölçüm sunabilmesinden dolayı profesyonel kullanıcılar için ideal bir tercihtir. En önemli avantajı ise tek kişinin bir dokunuşla ölçüm yapabilmesini sağlayabilmesidir.

Ölçüm esnasında cihazdan çıkan lazer ışını odaklanan alana yayılır. Işık ışınlarının tekrar yansıması sonrasında gerekli olan zaman hesaplanır ve elde edilen sonuç aradaki mesafeyi ortaya çıkarır. Çok hassas olan bu cihazların kullanımı çok kolaydır. Mesafe ölçümü ultrasonik cihazlarla da yapılabilir. Ancak bu tür cihazlar ses yayarak dalga gönderdikleri için dağılan ses genişler ve çevresel faktörlerden etkilenir. Doğal olarak istenilen hassas ölçüm elde edilmez. Lazer metre ile yapılan ölçümde böyle bir durum söz konusu değildir. Ölçüm doğrudan ışının gönderilmesiyle yapılacağından dolayı lazerin uç noktasındaki kırmızı ışık nereyi gösteriyorsa aradaki mesafenin ölçümü sağlanmış olur. lazer metrenin avantajı sadece uzunluğun ölçülmesi değil aynı zamanda tek bir tuşa basılarak ölçüm sonuçlarının toplanıp, çıkarılıp oda hacminin ortaya çıkarılmasını sağlayabilmesidir. Özellikle mobilya ve tasarım işlerinde lazer metre ile ölçüm yapılarak ihtiyaç duyulan alanın hesaplaması yapılır.

Işık Ölçüm Cihazı Nedir

Parlaklık ölçmede kullanılan ışık ölçer fotoğraf makinelerinde kullanılır. Bazı cihazlarda verilerin kaydedilmesi ve saklanması için dahili hafıza ya da veri kaydedici bulunur. Fotoğrafçılıkta mekandaki ışığın uygunluğunun tespit edilebilmesi amacıyla kullanılan cihaz genel olarak dijital ve analog devreye sahiptir. Doğru bir ışık tonu yakalandıktan sonra çekilen fotoğrafta en iyi pozlama kalitesi yakalanmış olur.

Fotoğrafçılıkta belli bir amaca ulaşılmak istendiğinde en doğru ışık tonunun nerede olduğunun tespit edilmesi gerekir. Işık ölçüm cihazı sayesinde ince ayrıntılara girilerek hesaplamalar yapılıp daha profesyonel çekimler elde edilebilir.

Işık Ölçüm Cihazı Nasıl Kullanılır?

Mekandaki ışığın ölçülmesinin iki yolu vardır. Bunlar yansıyan ve düşen ışıklar olarak ikiye ayrılır. DSLR cihazları yansıyan ışığı ölçer. Düşen ışığın ölçümünün yapılabilmesi için cihaz nesnenin yanına konulur ve çekimin yapılacağı kameraya çevrilir. Cihaz doğrudan kaynaktan gelen ışığı ölçtüğü için kesin bir okuma sağlanmış olur. Özellikle flaşla çalışan fotoğrafçıların daha kaliteli çekim yapmalarına yardımcı olur. 2. el Işık ve lazer ölçüm cihazlarınızı değerinde alır satışını yapabiliriz. Bize ikincielaliyoruz.com adresinden ulaşabilirsiniz.