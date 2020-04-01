Eskitme Mobilyalarla Dekorasyon Örnekleri

Eskitme Mobilyalarla Dekorasyon Örnekleri

Mobilyalar modası geçmiş olsa bile farklı bir forma dönüştürülerek yeniden kullanılabilir hale getirilebilir. Yapılacak ufak dokunuşlarla mobilyaya kazandırılacak olan antika görünümü yani farklı bir ifadeyle eskitme, mobilyanızı sandığınızdan çok daha farklı bir tarza dönüştürecektir.

Eskitme mobilyalar villa, yalı, köşk ya da müzelerde gördüğünüz eşyalar değildir. Eskitme, insanları eskiye götüren bir dekorasyon şeklidir. Bu tarz mobilyalarla insanlar geçmişe duydukları özlemi gidermeye çalışır.

Eskitme mobilyaların modern tasarımlarla birleştirildiği dekorasyon örneklerinde zarafet ve estetik kendini hissettirir. Orantılı bir şekilde dağıtılmış olan renk ve ışık geçişleri mekanı keyfini sürmede yardımcı olur.

Eskitme İçin Mobilya Seçimi

Eğer eskitme işlemi yapacağınız mobilyayı evinizde kullanacaksanız bu durumda yapmanız gereken doğru ürünün seçilmesidir. Seçim esnasında karşınıza iki seçenek çıkar. Bunlardan birincisi evin tamamını rustik veya retro bir tasarıma büründürmek mi istiyorsunuz? Yoksa farklı bir tasarımla birleştirme niyetinde misiniz?

İkinci husus ise kullanılacak olan mobilya ahşap mı, beyaz mı yoksa farklı bir renk mi? Yapacağınız seçim hem zaman kazandıracak, hem de kafanızın karışmasını önleyecektir.

Eskitme mobilyaların farklı dekorasyon tarzıyla birleştirilmesi hassasiyet içeren bir konudur. Bunun için gelişi güzel yapamazsınız. Doğru bir seçim yapamazsanız güzel sonuç ortaya çıkmaz. Modern ve eskitme mobilyayı bir arada kullanacaksanız çağına ve dönemine göre değil, birbirlerine fiziksel benzerlik ve renklerine göre ayırmalısınız. Eskitme yapılabilmesi için özel geliştirilmiş olan mobilya boyası kullanılabilir.

Eskitme Mobilya Dekorasyonu

Eskitme mobilya dekorasyonunda eşyaların yerleşimi ve evin genel dokusu ön planda tutulmalıdır. Eski mobilyaları istediğiniz bir tarzda renklendirirken mobilyada kullanacağınız kumaşları, kumaş boyaları kullanarak boyayabilir, mobilyadaki uyumu daha çok ön plana çıkarabilirsiniz.

Geçmişte kalan anıların yeniden canlanıyor olması insana huzur verir. Eskitme işleminde özellikle kahverengi kullanılarak antika görüntüsü ile başarılı sonuçlar ortaya çıkacağının altını çizmek gerekir. Ancak açık renkli bir dekorasyonda kahverengi çok doğru bir seçim olmaz.

Eskitme Mobilyalar ile Tarzınızı Yansıtın

Eskitme mobilyalar her dekorasyonda uyum sağlar. Önemli olan hangi rengin hangi dekorasyonda kullanılması gerektiğini bilmektir. Bunun için eskitme işlemine başlamadan önce araştırma yapmak önemlidir. Eskitme işlerinizde kullanacağınız mobilya boyalarına https://www.everydye.com/ adresinden ulaşabilirsiniz