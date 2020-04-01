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Ahmet Şimşek Koleji
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En Ucuz Keçeli Kalem Seti İçin Ürünseç


Keçeli Kalem

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📆 20 Nisan 2020 Pazartesi 21:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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