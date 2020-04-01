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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Vaka sayısı 86 bin 306’ya yükseldi!
Vaka sayısı 86 bin 306’ya yükseldi!


Sağlık Bakanlığı, korona virüs dolayısıyla son 24 saat içerisinde Türkiye genelinde 127 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan testler sonucunda son 24 saat içinde 3 bin 977 yeni vaka tespit edildiğini ve bu sayılarla beraber Türkiye genelindeki vaka sayısının 86 bin 306’ya yükseldiğini bildirdi.

Son 24 saat içerisinde korona virüs tedavisi gören bin 523 kişinin iyileştiğini ve bu sayılarla beraber toplam iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu bildirdi.

📆 19 Nisan 2020 Pazar 19:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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