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Ahmet Şimşek Koleji
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Yasağa rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı


Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda dolaşan vatandaşlara ceza yağdı. Kısıtlamayı hiçe sayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul’un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalar ara vermeden devam ediyor. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı.

İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza yağarken, çalıştığını belgeleyemeyen vatandaşlara da Hıfzıssıhha Kanuna’na muhalefetten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

📆 18 Nisan 2020 Cumartesi 16:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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