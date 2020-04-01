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Ahmet Şimşek Koleji
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Maskesiz vatandaş fırıncıyla tartıştı


Sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbullular ekmek kuyruğun girdi. Fırından ekmek almak isteyen maskesiz vatandaş fırıncıyla tartıştı. Maskesiz vatandaş uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sitem edince bir polis memuru, “Hamama giren terler” diyerek vatandaşın fırına girmesine izin vermedi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele için alınan tedbirler kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı başlayacak. Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecek olan yasak öncesi vatandaşlar marketlere ve fırınları akın etti. Kasımpaşa’da ve Küçükçekmece’de fırınların önünde ekmek kuyruğu oluştuğu görüldü. Kasımpaşa’daki fırına maske takmadan gelen bir vatandaşın fırıncıyla tartışması dikkat çekti. Fırıncı maskesiz bir şekilde vatandaşı içeri almadı ama vatandaş içeri girmek için ısrar etti.

Polisten vatandaşa uyarı: “Hamama giren terler”

Tartışma sırasında fırına polis ekipleri geldi. Polis ekipleri de maskesiz vatandaşa fırına giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine maskesiz vatandaş uzun süredir sırada beklediğini ve maske almak için tekrar eve gitmek zorunda olduğunu söyleyerek sitem etti. Vatandaşın sitemi üzerine “Hamama giren terler” diyen polis memuru kurullara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Başka bir vatandaşın verdiği maskeyi takan ve bu şekilde fırına girebilen vatandaş, “Bir tane ablamız maske verdi. Maskem yoktu ekmek vermediler” dedi.

📆 17 Nisan 2020 Cuma 22:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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