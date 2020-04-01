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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı


TEM otoyolu Ümraniye mevki’inde bir araç alev alev yandı. Araca ilk müdahale yoldan gelen sürücüler tarafından yapılırken, ölen ya da yaralananın olmadığı yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevki’inde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı kapladı. Vatandaşlar trafiği durdurarak, yangın söndürücülerle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

📆 17 Nisan 2020 Cuma 22:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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