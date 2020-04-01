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Polis tıka basa yolcu alan minibüs şoförüne ceza kesti


Uygulama yapan polis, pandemi yasaklarına rağmen tıka basa yolcu alan bir minibüs sürücüne ceza yazdı. Uygulamada özel araçlarında sosyal mesafe kuralına uymayan kişiler de uyarılırken, bir vatandaş alınan önlemleri beğendiğini dile getirerek, ”Bundan sonra korona virüs düşünsün” diyerek esprili bir yaklaşımda bulundu.

İstanbul polisi, kentin birçok noktasında sokağa çıkma yasağına saatler kala denetimlerini sıklaştırdı. Büyükçekmece’de yapılan uygulamalarda polis özel araçlar içerisindeki vatandaşlardan sosyal mesafeye uymalarını isteyerek, ön koltuktaki yolcuların arka koltuğa oturmasını istedi.

“Uygulamalar çok güzel, bundan sonra korona virüs düşünsün”

Minibüs ve halk otobüslerinde de denetimler yapan polis ekipleri, yasaklara uymayanlar hakkında idari işlem uyguladı. Uygulama esnasında özel araçlarında sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar uyarıldı. Uyarı esnasında uygulamaları çok beğendiğini ifade eden vatandaş, “Uygulamalar çok güzel. Devletimiz var olsun. Bizde kendimizce önlemler alıyoruz. Bundan sonra korona virüs düşünsün” diye konuştu.

Denetimlerde İçişleri Bakanlığının korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kuralı ve yolcu sayısını ihlal eden bir minibüse de ceza kesildi. Uyarılara rağmen yüzde 50 kapasite kuralına uymayan ve ayakta yolcu alan minibüsçüye ceza yağdı. Kendini savunan şoför İnan Ağdacı, ”En fazla 6 tane yolcu almam lazımdı ancak 12 yolcum var. Araçlar azaldığı için kimseyi mağdur etmemek için aldım. Virüsten korkuyoruz ama bizde hizmet veriyoruz. Herkes kendince haklı” dedi

📆 17 Nisan 2020 Cuma 22:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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