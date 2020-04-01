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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak durabildi


Hacıosman Bayırı Caddesinde alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce zikzak çizdi ardından da takla atarak durabildi.

Takla atan otomobilde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki bir trafik polisi de takla atan otomobil içindeki Türk Bayrağını zarar görmemesi için aldı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi Tarabya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Tarabya istikametine seyir halinde olan Mustafa K. idaresindeki 34 GZ 8344 plakalı otomobil sürücüsünün alkollü olmasından dolayı önce zikzak çizdi ardından da takla atarak durabildi.

Otomobilin takla attığını gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.

Trafik Polisi otomobil içindeki Türk Bayrağını yanına aldı

Olay yerine gelen trafik polislerinden biriside takla atan otomobil içindeki Türk Bayrağını alarak yanına aldı. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Kaza yerine çağrılan çekici ile otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

Bir süre boyunca trafiğe kapatılan cadde otomobil kaldırıldıktan sonra tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

📆 17 Nisan 2020 Cuma 22:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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