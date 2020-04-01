MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » BEŞİNCİ CUMA…
Ahmet Berhan Yılmaz
BEŞİNCİ CUMA…


Allah’ım bu beşinci Cuma; Mescid-i Haram’ın, Mescid-i Nebevi’nin, Mescid-i Aksa’nın, Camilerin, Mescitlerin kapalı olduğu, cemaatsiz, sessiz, boynu bükük kaldığı, biz sana muhtaç, aciz kullarının da gözyaşları içinde, bu musibet karşısında şaşkın, çaresiz, korku dolu, sessiz kaldığımız.

Allah’ım; bu beşinci Cuma ve önümüzdeki Cuma Ramazan ayının ilk günü, ilk cuması. Bizler Ramazan Ayına cumasız, camisiz, cemaatsiz mi gireceğiz?

Allah’ım; bu kahrı bizlere daha fazla yaşatma, bizleri camisiz, cumasız, camileri cemaatsiz bırakma.

Allah’ım bizler çok günah işledik, çok büyük hatalar yaptık ve bu musibeti, bu imtihanı, bu terbiyeyi, bu ibretlik dönemi hak ettik, biliyoruz.

Bizler; nefsimiz için, taraf olduklarımız için, menfaatlerimiz için kötülük, adaletsizlik, zalimlik yaptık, kula kul olduk, kullarından medet umduk.

Bizler; senin rızanın yanında hükmü olmayan makam, mevki, güç, para ve dünyalıklar için kavga ettik, yalan söyledik, hile yaptık, çaldık, çırptık, iftira attık.

Allah’ım; bizler senin “emrolunduğun gibi dosdoğru ol” emrin yerine dünya çıkarlarımız için harama, hileye, yalana, dolana, iftiraya bulaştık.

Allah’ım; günahkârız, hatalıyız ama bizim günahlarımız, hatalarımız ne kadar büyük olursa olsun senin bizim günahlarımızdan sonsuz kere daha büyük olan merhametine, rahmetine sığınarak sana yalvarıyoruz.

Allah’ım bu beşinci Cuma; dertlerimize deva, sıkıntılarımıza inşirah, biz aciz kullarına umut ışığı olan, dua kapımız Cuma Namazımızdan uzak kalışımız.

Allah’ım bu beşinci Cuma; ağlayarak, yalvararak kapına geldiğimiz, içeri alınmayınca da başımıza bu da mı gelecekti diye gözyaşlarına boğulduğumuz.

Allah’ım halimiz sana ayan görüyorsun, biliyorsun, bütün acizliğimizle senin Kadir-i Mutlak oluşunun emniyeti içinde sana sığınıyoruz. Sen Kadir-i Mutlaksın, merhamet sahibisin, Rahmansın, Rahimsin.

Allah’ım; çok pişmanız, tövbekârız, ağlıyoruz, korkuyoruz, çaresizliğimizle, acizliğimizle sana yalvarıyoruz, sana sığınıyoruz, daraldık, mecalimiz kalmadı.

Merhametlilerin merhametlisi, rahman, rahim olan Allah’ım kovma bizleri kapından, affet bizleri, mağfiret et, bağışla, merhamet eyle bizlere.

Bitir bu imtihanı, uyandır, akıllandır bizleri, kurtar bizi bu salgından, kurtar bu musibetten ve maddi, manevi bütün hastalıklarımızdan acı bizlere Yarabbi.

“Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ı bırakıp kendilerine bile yarar ve zarar sağlamaya gücü olmayan birtakım tanrılar mı edindiniz? Hiç görmeyen ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah’a, O’nun yarattığı gibi ortaklar mı buldunuz? De ki: Allah, her şeyin yaratıcısıdır, tektir, mutlak hâkimiyet, otorite ve egemenlik sahibidir.” (Rad/16)

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 17 Nisan 2020 Cuma 20:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR