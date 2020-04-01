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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Bakan Koca:”Tedbirleri daha sıkı tutun, virüsü evinize taşımayın”
Bakan Koca:”Tedbirleri daha sıkı tutun, virüsü evinize taşımayın”


Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca toplantının ardından önemli açıklamarda bulundu ve koronavirüste gelinen son durumu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Sağlık Bakanı Koca son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarından satır başlıkları:

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının bin 769 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 40 bin 270 test yapılırken, 4 bin 353 yeni vaka tanısı konuldu, bin 542 kişi iyileşti.

Bugünkü vaka sayımız 4353, toplam hayatını kaybeden hasta sayımız ise 1769’a yükseldi

Tedbirleri daha sıkı tutun, virüsü evinize taşımayın.

Filyasyon çalışmalarını kamuoyuna yeni duyursak da aslında ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama bu.  

Filyasyon oranı yüzde 97.5’e ulaştı

23 Nisan’da sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi

Bugünkü tabloda hasta artış hızı düşük, ölüm artış hızı ise durağan

📆 17 Nisan 2020 Cuma 18:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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