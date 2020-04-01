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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Motorine 21 kuruş indirim yapıldı
Motorine 21 kuruş indirim yapıldı


Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldiğini duyurdu. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul’da ortama 5,08 liraya, Ankara’da 5,16 liraya, İzmir’de 5,19 liraya gerilecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

📆 16 Nisan 2020 Perşembe 20:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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