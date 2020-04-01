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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Sağlık, Toplum » Toplam vefat sayısı bin 643
Toplam vefat sayısı bin 643


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 16 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise bin 854‘e yükseldiğini bildirdi. Açıklamaya göre, bugün 40 bin 427 test yapılırken, 4 bin 801 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 74 bin 193 olurken, bugün iyileşen bin 415 kişi ile birlikte toplam 7 bin 89 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası bin 40 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 854 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız binin üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım” ifadelerine yer verdi.

📆 16 Nisan 2020 Perşembe 20:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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