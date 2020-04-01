Ameliyathane Teknikerleri, “Görev Tanımı” Kargaşası yaşıyoruz!

Ameliyathane teknikerleri cerrahlardan ve akademisyenlerden cerrahi eğitim almalarına rağmen steril olarak ameliyata girmekte ve iş bulmakta zorlandıklarını belirterek duruma tepki gösterdiler. Teknikerler yaptıkları açıklamada “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Komisyonun duyarsızlığı bizleri derinden üzmektedir” ifadelerine yer verdi

Ameliyathane hizmetleri bölüm amacı; Ölüm, sakat kalma ve iyileşme dönemini aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkartmak amacıyla açılmıştır. Türkiye’de yaklaşık 53 Üniversitede Ameliyathane Hizmetleri adı altında eğitim verilmektedir.Bu bölümden mezun olan kişilere Ameliyathane teknikeri veya cerrahi tekniker ünvanı almaktadır. Ameliyathane teknikerliği öğrencilerine, ilk olarak üniversitelerin labaratuvarlarında daha sonra gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özellikleri, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanları öğretilir. Anatomi, ilk yardım, sterilizasyon, farmakoloji, cerrahi hastalıklar, ameliyathane teknolojisi, aneztesi, fizyoloji, tıbbi terminoloji ve uygulamalı ameliyathane dersleri ile hem dönem içi hem de yaz stajları ile cerrahi alan için yetiştirilir.

Ameliyathaneyi öğrenmek çok uzun bir süreçtir, bundan dolayı ameliyathane teknikerlerinin ameliyathaneye uyum süreci çok çok hızlı olmaktadır ve uygulamalar standart hale getirilerek kalite yükseltilip, zaman kaybı ortadan kalkmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Ameliyathane teknikerleri görev tanımında ”CERRAHİ İŞLEM SIRASINDA HEKİMİN UYGUN GÖRDÜĞÜ DURUM VE ŞEKİLDE CERRAHİ EKİBE YARDIM EDER”maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış https://t.co/W2XrW7gsCdğlık Bakanlığı görev tanımı üniversite eğitim müfredatına uygun olmadığı için mezun olan öğrenciler mesleki birikimleri heba olmaktadır. Bu da ameliyathane teknikerleri ve ülkemiz için ciddi bir kayıptır.bu derece donanımlı bir eğitimden geçen ameliyathane teknikerleri bazı hastanelerde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında, transplantasyon ameliyatlarında asiste de görev alarak bu başarıya ortaklık ederken ya da sorumluluk düzeyinde ameliyathanelerin başarısında birinci derece mesul olurken maalesef yoruma dayalı bazı hastanelerde geri planda görevlendirilmektedir.

TALEP:

1) 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun ek 13’üncü maddesi ile 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 40.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ek-1/b’de ,”iş ve görev tanımları ”maddesine müteakip tanımlanan ameliyat teknikerliği bölümü görevleri sayımındaki ğ bendinde,”Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder’ ‘ibaresinin,”Ameliyat esnasında steril olarak ekipte yer alır”. ibaresi ile değiştirilmesi ve cerrahın iki dudağının arasına bırakılmadan ekibe dahil edilmesini,

2) Özel hastanelerde bulundurulacak asgari personel listesinde her ameliyat masası için en az bulundurma zorunluluğu getirilmesini arz ederiz.

Ekte, ameliyathane teknikerlerinin Avrupa’daki konumu hakkında bilgi vermek isteriz. Türkiye’ye bu bölüm sağlık reformu adı altında getirilerek hemşireliği branşlaştırmak amacıyla getirilmiş olup, uygulanma aşamasında sıkıntı yaşanmıştır. Sorunlarımızın mecliste dile getirip mevzuat üzerindeki düzenlemelerin hızlandırılmasını talep ediyoruz saygılarımla

Görev tanımı değişmeli

“Maalesef Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Görev tanımında değişiklik yapılarak “ Ameliyathane Teknikerleri Steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder “ maddesinin eklenmesi gerekmektedir.

Görev tanımında ”Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder” maddesi olmadığı için 20 bin Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olmaktadır. Bazı devlet hastanelerinde de steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır.