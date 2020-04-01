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İBB seferleri azalttı, yolda kalan vatandaşlar otobüslerin önünü kesti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otobüslerdeki sefer sayılarını azaltması vatandaşları yollarda bıraktı. Sosyal mesafe kurallarının da devreye girmesiyle işlerinden evlerine gidemeyen vatandaşlar otobüslerin önünü kesti.

İBB seferleri azalttı, vatandaşlar yollarda kaldı – Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferlerini azaltması vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Otobüslerde sosyal mesafe kurallarının da devreye girmesiyle vatandaşlar yollarda kalmaya başladı. İstanbul İkitelli’de işlerinden çıkan bazı vatandaşlar saatlerce duraklarda otobüs beklemek durumunda kaldı. Sosyal mesafe yasakları kapsamında duraklarda durmayan otobüslerin önünü kesen vatandaşlar sürücülere seferlerin artırılması talebinde bulundu. Vatandaşların otobüslerin kestiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alırken yaşanan diyaloglar İBB’nin seferleri azalttığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Vatandaşların yollarda kaldık, evlerimize gidemiyoruz şeklindeki veryansınlarına otobüs şoförünün biz arıyoruz, cevap vermiyorlar dediği görülüyor. Görüntülerde vatandaşların kendi aramalarının da yanıtsız kaldığı dedikleri ve saatlerdir durakta olduklarına ilişkin konuşmalar da yansıyor.

📆 16 Nisan 2020 Perşembe 12:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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