Dekorasyonda Ahşap Kullanımı

Dekorasyonda Ahşap Kullanımı

Ahşap dekorasyon içerisinde farklı ürünlerde kullanılabiliyor. Bunun için tek bir alandan bahsetmek doğru olmayacaktır. Her alanda kullanılan bir ürün olmasının yanı sıra ahşap seçilirken doğru hareket edilmesi gerekir. Örneğin ahşabın süsünün olmadan doğal haliyle tercih edilmesi mantıklıdır. Ahşap az işlenmiş olduğunda daha başarılı sonuçlar verir. Kullanımın amacına baktığımız zaman insanın doğa ile iç içe olmasını sağlamak dolayısıyla ahşabın doğallığını bozmadan ne kadar sade bir biçimde şekillendirebilirseniz ahşabın kullanılırlığını da o kadar artırmış olursunuz. Doğanın içinde yer alan evlerde ahşabın çok fazla tercih edildiğini görüyoruz. Hatta bazı evlerde duvar kaplamalarında kullanılması bile söz konusu.

Loft Tarzı Mobilyalarda Ahşap Kullanımı

Ahşabı küçük evlerde kullandığınızda sıkıcı ve boğucu bir hava oluşturabilirsiniz. Bunun için küçük evlerde kullanmadan önce riske girmemek için iyi araştırmanız gerekir. Ahşap farklı tonlardadır bunun için duvarınızda kullanacağınız ahşap konusunda özenli hareket etmeniz gerekir. Dekorasyonda ahşap ile metalin bir arada kullanılıyor olması ise loft bir tarz oluşturacağından şık duracaktır. Loft dekorasyonda doğallık çok önemlidir. Duvarınız için tercih edeceğiniz malzemenin genel havasını bozmamak adına mutlaka uyumlu olan renkleri tercih etmeniz gerekiyor. Özellikle de döşeme rengi ahşap mobilya rengi ile uyumlu olması gerekecektir.

Loft tarzı oluşturulurken mobilyaların kaplamaları genellikle deriden oluyor. Deri ile vurgu yapılarak farklı bir kontrast elde edilebilir. Ahşap dekoratif ürünler seçilirken de mekanın dokusuna uygun olanların seçimi bu alanda başarılı sonuçlar alınmasına neden olacaktır. Ahşabın dekorasyon ürünleri noktasında bir çok eşyada tercih edildiğini biliyoruz. Örneğin ahşap saksılar, aynalar, saatler, dekoratif mumluklar ve tablolar gibi çeşitlendirilebilir.

Minimalist tarz dekorasyon hazırlanırken genelde doğaya yakın olan renkler tercih edilir. Bu sayede ağacın dokusu ve doğallığı da ön plana çıkarılmış olacaktır.

Son olarak aydınlatmaya da dikkat etmek gerekiyor. Aydınlatmayı ne kadar doğru bir şekilde yapabilirseniz mekan içerisindeki estetik dokuyu da o kadar ön plana çıkarmış olursunuz. Odaya giren güneş ışığı mobilyalarınızı gösteren, ışık görmeyen alanlardaki aydınlatmaları da uygun şekilde ayarlamanız gerekir. Ahşap ürünlerimize https://www.ptawooden.com adresimizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

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