MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Park halindeki bir tırın şoförü araç içerisinde ölü bulundu
Park halindeki bir tırın şoförü araç içerisinde ölü bulundu


Park halindeki bir tırın şoförü araç içerisinde ölü bulundu. Şoförün cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Ömerli’de gerçekleşti. Özel bir şirkette tır şoförü olarak çalışan Fikret Arslan (57), dün akşam saatlerinde şirketin park alanına tırı park etti ve araç içinde istirahate çekildi. Sabah saatlerinde araçtan inmeyen Arslan’ı kontrol etmeye gelen iş arkadaşları şoförü hareketsiz halde buldu. Arkadaşları tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan’ın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset ve araç üzerinde incelemeler yapıldı. Ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Arslan’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

📆 15 Nisan 2020 Çarşamba 15:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR