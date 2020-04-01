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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Tıra çarpan otomobil, savrularak başka bir otomobile çarptı: 1 yaralı
Tıra çarpan otomobil, savrularak başka bir otomobile çarptı: 1 yaralı


TEM otoyolu emniyet şeridindeki tıra çarpan otomobil, savrularak başka bir otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KE 4439 plakalı otomobil sürücüsü E.A. bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil daha önceden kazaya karışmış ve emniyet şeridinde tutanak tutan tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta şeride savrulan otomobil, arkadan gelen Kadir U. yönetimindeki 34 TK 6696 plakalı diğer bir otomobile çarparak durabildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan E.A, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken diğer otomobil sürücüsü Kadir U. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Kadir U., “Tır sağ tarafta park halinde duruyordu. Daha önceden yapmış olduğu bir kazayla ilgili tutanak tutmuş ve hareket etmek üzere bekliyordu. Önümdeki otomobil onu fark etmemiş, tırın sağ tarafından vurdu. Vurur vurmaz araç otobanda yan döndü bir anda yan dönerken arkadan da bana vurdu. Beni ileriye attı zaten. 1 yaralı var, herhangi başka bir şey de yok” dedi.

📆 14 Nisan 2020 Salı 20:41   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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