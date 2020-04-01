Cilt Bakım Ürünleri ve Multivitamin Kullanımı

Cilt Bakım Ürünleri ve Multivitamin Kullanımı

Tahmin ediyorum ki bu zamana kadar salgın haberi duymaktan sıkıldınız. Özellikle çoğumuz, evde kalmak dışında COVID–19 ile savaşmak için yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını düşünüyor.

Birçok güzellik markası salgın sürecinde insanların kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için ürünlerini ön plana çıkarmaya çalışırken maskeler, sabunlar ve deterjanlar en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bunca koşturmaca içerisinde atladığımız en önemli şey ise güzelliğimiz ve makyajımız. Birçok çalışan bayan evde kalmak zorunda olurken kendi bakımını ihmal ediyor. Bu durum belki kısa bir süreliğine iyiydi ancak bundan sonra artık cildiniz ve vücudunuz için yeniden bir şeyler yapmanın vakti gelmiş demektir. Örneğin cildinizin ihtiyaç duyacağı nem sağlanmazsa kırışıklıkların görünmesi çok yakındır.

Nefes Alan Cilt

Cildin asıl görevi vücuda dışarıdan yabancı maddelerin girmesini engellemek ve ihtiyaç duyulan maddelerin dışarıya çıkmamasını sağlamak. Cildin nefes alma yapısı farklıdır. Yani cilt gözeneklerden nefes almaz, havayla direkt olarak kontak kurmaya ihtiyacı yoktur. Bunun için yüzdeki krem, fondöten veya makyaj oksijen alımını engellemez. Cildinize ne kadar doğru bakarsanız bunun karşılığını daha parlak ve canlı bir görüntüyle alırsınız. Cilt bakım ürünleri içerisinde bulunan Sebamed Pro! Aktif Koruma Kremi nem dengesini düzenlemeye ve korumaya yardımcı olur, çevresel cilt yaşlandırmalarına karşı probiyotik ve pH 5,5 ile çift yönlü koruma sağlar.

COVID–19 salgınına başka bir açıdan baktığımızda ise kendimize daha fazla dikkat etmemiz gerektiği ön plana çıkıyor. Bağışıklık sistemi ne kadar güçlendirilirse vücudun korunması da o kadar sağlıklı olur. Örneğin Ocean Daily One Energy bu süreçte vücudunuzun ihtiyaç duyacağı multivitamin desteğini sağlayacaktır. Üstelik 1 alana 1 bedava olması ekonomik bir seçim yapılmasını sağlar.

Ciltle ilgili yapılacak en önemli şey cildinizin tipini öğrenmektir. Bu bilinçsiz ürün kullanımının önüne geçecektir. Yani kulaktan dolma bilgilerle ürün tercih edildiğinde genellikle hayal kırıklığına uğranacaktır. Kilit nokta ise cilt tipimize uygun, kuru ciltler için daha yoğun ürünler, yağlı ciltler için daha hafif yapılı ürünler tercih etmektir. Cildinizin ihtiyaç duyacağı ürün ve gıda takviyeleri için www.dermoailem.com adresini ziyaret edebilirsiniz.