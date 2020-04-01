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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Toplum » Sokağa çıkma yasağı 40 binden fazla haberle konuşuldu
Sokağa çıkma yasağı 40 binden fazla haberle konuşuldu


Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve küresel bir tehdit haline gelen Koronavirüs salgını, her geçen gün etkisini artırmaya devam ederken, önlem kapsamında 10 Nisan 00.00 itibarıyla 48 saat boyunca Zonguldak dâhil olmak üzere Türkiye’deki tüm büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak sadece 3 günde 40 binden fazla habere konu oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, sokağa çıkma yasağının medya karnesini çıkardı. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 11 Nisan’dan bugüne kadar sokağa çıkma yasağı hakkında yazılı basın, televizyon kanalları ve web sitelerine 40 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Yayın grupları incelendiğinde konunun yerel ve ulusal olmak üzere tüm medyada yer aldığı saptanırken, haber başlıkları incelendiğinde özellikle belediyelerin bu süreçte halkın ihtiyaçlarını karşılamalarına yönelik yaptığı açıklamalarla konuşulduğu görüldü. Yasağın açıklanmasının ardından sokaklara akın eden vatandaşlar, bu süreçte hizmete kesintisiz devam eden fırıncıların kapı kapı ekmek dağıtması ve buna yine belediyelerin destek olması konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

İşte en çok konuşulan kelimeler

Türkiye’de Covid-19 salgınının başlamasıyla gündem tamamen yerini salgına bırakırken ardından en çok konuşulan kelimeler ise sırasıyla stok, tuvalet kâğıdı, maske, umre, yarasa, kolonya, eldiven, AVM, dezenfektan ve makarna olarak başlamıştı fakat gün geçtikçe entübe, vaka, evdekal, sokağa çıkma, ekmek gibi kelimelerin eklendiği saptandı.

📆 13 Nisan 2020 Pazartesi 21:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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