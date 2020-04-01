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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » 3 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi
3 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları için para cezası kesildi


Korona virüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa’da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii’nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyumadığını gördü.

Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu

Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu. Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mesafeye uymadıkları için de para cezası

Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak” gerekçesiyle 1000’er lira idari para cezası kesildi.

📆 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
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