Tuzla Belediyesi’nden vatandaşlara “Vefa”lı hizmet

Tuzla Belediyesi, Covid-19 mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına istinaden, evlerinde kalarak desteklerini sürdüren vatandaşlara “Vefa” eli uzattı. Daha önce Tuzla’da 65 yaş üzeri, evlerinden çıkamayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşların tüm gereksinimlerini karşılayan “Vefa” eli, şimdi tüm Tuzla’ya uzanıyor.

Tuzla Kaymakamlığı öncülüğünde, Tuzla Belediyesi birimlerinin katılımıyla oluşturulan Vefa grubu, evlerinden çıkamayan vatandaşlar ile ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını tedarik etmek için, hafta sonu boyunca da kesintisiz çalıştı.

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların alışverişlerinde yardımcı olurken, Tuzla Belediyesi Aşevi her gün binlerce kişilik kapasitesi ile evlere sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi mobil mutfak ve çadırlar ile sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına desteklerini sürdürüyor. Saha çalışmalarını durmaksızın yürüten Tuzla Belediyesi, zorlu süreçte özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına ve evde kalarak destek olan vatandaşlara moral desteği vermeye de devam ediyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını isterken, mağduriyet oluşmaması için gereken tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vefa çalışmasıyla, hem vatandaşlarımızın ekmek ve eczane gibi zaruri tüketim gereksinimleri için alışverişlerini yapıyor hem de yemek yapacak durumu olmayan büyüklerimize aşevimizden sıcak yemek servisi yapıyoruz. İlçemizin her köşesinde hayata dair her tedbiri alıyoruz. Mama ve su dağıtan ekiplerimiz sokak hayvanları için mama ve su dağıtımına devam ediyor. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun. Her mahalle, her cadde ve her sokakta biz varız. Araçlarımız, ekiplerimiz, teknolojik altyapımız, iletişim merkezimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm çalışanlarımız ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bu zor dönemde de vatandaşlarımız ile iletişimimizi arttırarak tüm imkanlarımızla Tuzlalıların yanında olmaya devam edeceğiz. İlçe kaymakamlığımız başta olmak üzere diğer tüm kamu kurumları ile koordineli olarak çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bizler her yerdeyiz. Siz evde kalın. Merak etmeyin. Biz buradayız” şeklinde konuştu.

Vefa çalışma grubu, oluşturulan Vefa iletişim hattına gelen çağrılar ile ilçenin her köşesine ulaşmaya devam ediyor. Vatandaşlar Vefa hattından yardım talep etmek için 02164466220 – 02167011450 numaraları arayabilecekler.