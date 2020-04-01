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Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Demir, Corona Virüs kurbanı oldu


27 yaşında genç Mimar Meclis Üyesi Corona Virüse yenik düştü

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Demir, Corona Virüs kurbanı oldu

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan salgın hastalık Corona Virüs Covit-19 27 yaşındaki genç bir Mimar aynı zamanda Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Uğurcan Demir’i hayattan kopardı.  

Galeri
📆 13 Nisan 2020 Pazartesi 19:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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