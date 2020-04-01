Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Demir, Corona Virüs kurbanı oldu

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Demir, Corona Virüs kurbanı oldu

27 yaşında genç Mimar Meclis Üyesi Corona Virüse yenik düştü

Ataşehir Belediye Meclis Üyesi 27 yaşındaki Demir, Corona Virüs kurbanı oldu

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne sebep olan salgın hastalık Corona Virüs Covit-19 27 yaşındaki genç bir Mimar aynı zamanda Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olan Uğurcan Demir’i hayattan kopardı.

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