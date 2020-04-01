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Ahmet Şimşek Koleji
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Erdoğan:”Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak!”


Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

“Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 00:00’dan 19 Nisan 00:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.”

“Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.”

“Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye’nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Özel bankaların da üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz”

📆 13 Nisan 2020 Pazartesi 20:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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