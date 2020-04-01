Erdoğan:”Bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak!”

Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları;

“Hafta sonlarında sokağa çıkma yasağını sürdürme kararı aldık. 17 Nisan 00:00’dan 19 Nisan 00:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.”

“Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız.”

“Salgın nedeniyle dünyada yaşanacak sıkıntılardan Türkiye’nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Özel bankaların da üstlerine düşeni yapmasını bekliyoruz”