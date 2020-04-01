İBB haftasonu İstanbul’da meydanları dezenfekte etti

İBB, iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca, kentin meydan ve caddelerini dezenfekte etmeyi sürdürdü. Toplam 168 personelin ve 21 aracın katıldığı çalışmalarda, 130 bin metrekarelik bir alan virüsten arındırıldı.

İstanbul, pazartesi günü iş başı yapacak yurttaşlar için hazır hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı boyunca, daha steril bir İstanbul için, sahada bulunan İSTAÇ, tonlarca tıbbi atığın bertarafını da titizlikle sürdürdü.

Kadıköy’de boğa heykeli dezenfekte edilirken ilginç kareler ortaya çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, düzenli olarak, meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvar, hastane önü ve resmi kurum ayırt etmeksizin tüm kenti dezenfekte eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’un en işlek bölgelerinden olan Bağdat ve İstiklal caddelerinin yanı sıra Kadıköy, Eminönü ve Taksim meydanları, pandemiden dolayı bir kez daha temizlendi. Salgının yayılma olasılığı çok yüksek olan meydan ve sokaklar, hafta başında işe gidecek yurttaşlar için, hazır hale getirildi.

Temizlik çalışmalarına İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da katıldı. Çalışmaları yerinde denetleyen Canlı, İBB’nin her koşulda 7/24 görev yaptığını vurgulayarak yurttaşlara “evde kal” çağrısında bulundu.

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