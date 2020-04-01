Büyükada’nın cadde ve sokakları boş kimseler yok

Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul’un caddeleri ve meydanları boş kaldı. Özellikle hafta sonları adım atacak yer olmayan Büyükada ise adeta ıssız adaya döndü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla beraber İstanbul’un sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yerlerinden olan Büyükada’da da sokakların ıssızlığa büründüğü görüldü. Eskiden adım atılacak yer bulunmayan Büyükada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ıssız adaya döndü.