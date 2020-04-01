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Büyükada’nın cadde ve sokakları boş kimseler yok


Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle İstanbul’un caddeleri ve meydanları boş kaldı. Özellikle hafta sonları adım atacak yer olmayan Büyükada ise adeta ıssız adaya döndü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak’ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasakla beraber İstanbul’un sokakları boş kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğrak yerlerinden olan Büyükada’da da sokakların ıssızlığa büründüğü görüldü. Eskiden adım atılacak yer bulunmayan Büyükada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle ıssız adaya döndü.

📆 12 Nisan 2020 Pazar 18:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
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4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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