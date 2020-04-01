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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’un Semtlerinde Öğrenci Yaşamı


Ülkemizin en büyük öğrenci kenti ve aynı zamanda bir metropol olan İstanbul, sahip olduğu üniversiteler, sosyal imkanlar ve iş dünyası ile öğrenciler için en ideal şehirlerin başında yer alıyor. 39 ilçesi bulunan bu metropolde neredeyse tüm ilçelerde öğrenci popülasyonu yer alıyor. İstanbul’da ilçelere göre öğrenci dağılımları ve öğrenci yaşamı her ilçe için farklılık gösteriyor.

Kadıköy

İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Kadıköy; birçok üniversitenin kesiştiği bir konumda yer alması, sosyal yaşam için çok fazla alternatif barındırması ve kiraların uygun olması nedeni ile öğrenci yoğunluğunun çok fazla olduğu ilçelerin başında yer alıyor.

Güngören

Avrupa yakasında yer alan ve bir üniversite ile iki yüksekokula ev sahipliği yapan Güngören ilçesi merkez ilçelere göre daha sakin bir sosyal yaşama sahiptir. Öğrenci yoğunluğu İstanbul geneline kıyasla ortalamanın üzerinde yer alan Güngören ilçesinde yaşam şartları öğrenciler için daha ekonomik şartlara sahip.

Maltepe

İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Maltepe ilçesi; Maltepe Üniversitesi’ne ait kampüslerin yanı sıra iki farklı üniversitenin birer kampüsüne de ev sahipliği yapıyor. Kadıköy ile sınır ilçesi olması ve farklı üniversitelere v sahipliği yapıyor olmasından dolayı yoğun bir öğrenci kitlesi bu ilçe de ikamet ediyor. Ekonomik olarak Kadıköy’e kıyasla daha uygun şartlara sahip olan ilçe de sosyal yaşam imkanları da Kadıköy ile kıyaslanacak kadar iyi.

Sarıyer

Boğaziçi, İTÜ, MEF, Işık, Koç üniversitesi gibi köklü üniversitelere ev sahipliği yapan Sarıyer ilçesiİstanbul’un en kalabalık öğrenci nüfusuna da ev sahipliği yapıyor. Öğrenci nüfusunun fazla olması kira fiyatlarının yüksek olmasına, sosyal yaşamın iyi olmasına neden olmuş durumda. Ulaşım bakımından da birçok ilçe ile ortak noktada yer alıyor olması öğrencilere sağladığı kolaylıklar arasında yer alıyor.

Küçükçekmece

Arel , Sabahattin Zaim ve Küçükçekmece Çocuk üniversitelerine ev sahipliği yapan ilçe öğrenci nüfusu bakımından ortalamanın üzerinde yer alıyor. Her ne kadar İstanbul’un dışında yer alan bir ilçe olsa da sosyal yaşamı gelişmiş, öğrenci için yaşam şartları ekonomik olarak ideal olan bir ilçe olma özelliğine sahip olan ilçe aynı zamanda yeni bir üniversitenin de temellerinin atıldığı ilçe olma özelliğine sahip.

📆 12 Nisan 2020 Pazar 18:40   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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