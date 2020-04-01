MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Spor » CORONA VE SPOR SALONLARI
CORONA VE SPOR SALONLARI


İlk corona virüs vakası Türkiye’de görüldükten sonra ülke çapında önlemler de hızlıca alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tüm vatandaşlarının mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları için önerilerde bulundu. Ve 16 Mart 2020 saat 00:00 itibariyle restoran, cafe, eğlence merkezleri, düğün salonu, spa merkezi gibi mekanların geçici süre kapatılmasına karar verildi. Bu durumun spor salonlarını ve spor yapan insanları nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.

Corona Virüsü Yüzünden Spor Salonları Kapalı mı?

Virüsün hızla yayılmasını önlemek amacıyla bu süreçte olabildiğince sosyal izolasyon sağlanması büyük önem arz ediyor. Bu yüzden de kişisel hijyene önem vermek kadar kalabalık ortamlarda bir araya gelmemek de bir o kadar kritik. Hastaneler, restoranlar, eğlence mekanları, market ve pazarlar gibi çok sayıda insanın birlikte bulunduğu alanlar bilhassa risk teşkil ediyor. Bu alanlardan biri de ne yazık ki spor salonları. O yüzden alınan karar doğrultusunda spor salonları da faaliyetlerine 16 Mart 2020 saat 00:00 sonrasında geçici süreyle ara verdiler. Peki bu süreçte spora devam edilmeli mi? Edilecekse nelere dikkat edilmeli?

Corona Virüse Karşı Spor Yapma

Henüz herhangi bir tedavisi, ilacı ya da aşısı bulunmayan Corona virüsü en çok da bağışıklık sistemi zayıf kişileri tehdit ediyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler grubuna 60 yaş üstü yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve kanser tedavisi gören kişiler giriyor. Ayrıca hamile kadınların da daha çok riskte olduğu söylentileri bulunsa da bununla ilgili henüz bilimsel bir kanıt yok. Öte yandan tüm Dünya’da virüs kendisine bulaştıktan sonra hayatını kaybedenlerin oranı yalnızca % 0.04. Öte yandan iyileşenlerin oranı da %35. Uzmanlar enfekte olduktan sonra iyileşenler kısmında olabilmek için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Spor yapmak da bağışıklığınızı güçlü tutmak için harika yollardan biri. Bu dönemde spor salonuna gitmeden de spor yapmak mümkün.

Spor Salonuna Gitmeden Nasıl Spor Yapılır?

Elbette fitness, spinning, reformer plates gibi sporlar da vücudunuz ve bağışıklık sisteminiz üzerinde son derece etkilidir. Ancak spor yapmak için illa spor salonuna gitmenize gerek yok. Corona virüsü ile mücade döneminde en önemli şey mümkün olduğunca insanlarla temastan kaçınmak. Bu süreçte eviniz müsaitse matınızı sererek yoga ve platesinizi yapabilirsiniz. Ev eşyalarından destek alarak vücut ağırlığınızı kullanarak kondisyonunuzu koruyabilirsiniz. Yeşil ve açık alanlara yakın oturuyorsanız, bu alanların kalabalık olmaması koşuluyla dış mekanda yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz. Elbette bağışıklık sistemini ayakta tutan yalnızca spor değildir. Düzenli ve sağlıklı beslenmeye, meyve – sebze ve protein açısından zengin bir diyet benimsemeye ve yeterli uyumaya da özen göstermelisiniz. Ayrıca günde en az 2 litre su içmek, Corona virüsü etkilerinden korunmak için son derece önemlidir.

[ http://www.sakaryasporsalonu.com/tr/sakarya-spor-salonlari ]

Etiketler: , , ,
📆 12 Nisan 2020 Pazar 18:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR