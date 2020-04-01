CORONA VE SPOR SALONLARI

İlk corona virüs vakası Türkiye’de görüldükten sonra ülke çapında önlemler de hızlıca alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tüm vatandaşlarının mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları için önerilerde bulundu. Ve 16 Mart 2020 saat 00:00 itibariyle restoran, cafe, eğlence merkezleri, düğün salonu, spa merkezi gibi mekanların geçici süre kapatılmasına karar verildi. Bu durumun spor salonlarını ve spor yapan insanları nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu.

Corona Virüsü Yüzünden Spor Salonları Kapalı mı?

Virüsün hızla yayılmasını önlemek amacıyla bu süreçte olabildiğince sosyal izolasyon sağlanması büyük önem arz ediyor. Bu yüzden de kişisel hijyene önem vermek kadar kalabalık ortamlarda bir araya gelmemek de bir o kadar kritik. Hastaneler, restoranlar, eğlence mekanları, market ve pazarlar gibi çok sayıda insanın birlikte bulunduğu alanlar bilhassa risk teşkil ediyor. Bu alanlardan biri de ne yazık ki spor salonları. O yüzden alınan karar doğrultusunda spor salonları da faaliyetlerine 16 Mart 2020 saat 00:00 sonrasında geçici süreyle ara verdiler. Peki bu süreçte spora devam edilmeli mi? Edilecekse nelere dikkat edilmeli?

Corona Virüse Karşı Spor Yapma

Henüz herhangi bir tedavisi, ilacı ya da aşısı bulunmayan Corona virüsü en çok da bağışıklık sistemi zayıf kişileri tehdit ediyor. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler grubuna 60 yaş üstü yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve kanser tedavisi gören kişiler giriyor. Ayrıca hamile kadınların da daha çok riskte olduğu söylentileri bulunsa da bununla ilgili henüz bilimsel bir kanıt yok. Öte yandan tüm Dünya’da virüs kendisine bulaştıktan sonra hayatını kaybedenlerin oranı yalnızca % 0.04. Öte yandan iyileşenlerin oranı da %35. Uzmanlar enfekte olduktan sonra iyileşenler kısmında olabilmek için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini vurguluyorlar. Spor yapmak da bağışıklığınızı güçlü tutmak için harika yollardan biri. Bu dönemde spor salonuna gitmeden de spor yapmak mümkün.

Spor Salonuna Gitmeden Nasıl Spor Yapılır?

Elbette fitness, spinning, reformer plates gibi sporlar da vücudunuz ve bağışıklık sisteminiz üzerinde son derece etkilidir. Ancak spor yapmak için illa spor salonuna gitmenize gerek yok. Corona virüsü ile mücade döneminde en önemli şey mümkün olduğunca insanlarla temastan kaçınmak. Bu süreçte eviniz müsaitse matınızı sererek yoga ve platesinizi yapabilirsiniz. Ev eşyalarından destek alarak vücut ağırlığınızı kullanarak kondisyonunuzu koruyabilirsiniz. Yeşil ve açık alanlara yakın oturuyorsanız, bu alanların kalabalık olmaması koşuluyla dış mekanda yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz. Elbette bağışıklık sistemini ayakta tutan yalnızca spor değildir. Düzenli ve sağlıklı beslenmeye, meyve – sebze ve protein açısından zengin bir diyet benimsemeye ve yeterli uyumaya da özen göstermelisiniz. Ayrıca günde en az 2 litre su içmek, Corona virüsü etkilerinden korunmak için son derece önemlidir.



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