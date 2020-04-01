İşçi Alımları

Şu an işgücü piyasasında işveren ve iş arayanların sayısı bir hayli fazla. Durum böyle olunca da işçi alımları birkaç mesleğin üzerine birikiyor. Şu an en çok işçi alımı olan meslek garsonluk olarak kabul görmekte. İşkur aracılığı ile en fazla işçi alımı yapılan diğer meslekler ise sırası ile kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı ve ön muhasebeci olarak sıralanıyor.

Gelecekte İşçiye İhtiyaç En Çok Hangi Alanlarda Olacak?

Yapay zekaların günümüzde ne kadar geliştiği şimdiden gündem olmuş durumda. Durum böyle olunca yapay zekaların İlerleyen yıllarda insanların işlerini ellerinden alabilecekleri gerçeği de tartışılıyor. Bu yüzden de işçileri bekleyen bir tehlike doğmuş durumda. Gelecekte fabrika işçiliği ve garsonluk gibi çeşitli işleri insanlar değilde yapay zekalar devralabilir. Bu yüzden gelecekte işçiye en çok ihtiyaç olacak alanlar sırası ile yapay zeka kalite kontrol elemanı, robot kaynak operatörü, bilişim alanı, dil konuşma terapisti, E-ticaret alanı, siber güvenlik uzmanı ve internet televizyonculuğu olarak sıralanmakta.

İşçiler İş İlanlarını Takip Ederken Nelere Dikkat Etmeli?

Türkiye de işsiz kişi sayısı bir hayli fazla olduğu için rekabet de otomatik olarak artmış oluyor. Kişi, iş ilanlarını takip etmeye başlamadan önce gerçekten hangi işi yapmak istediğini belirlemelidir. Bazen o kadar çaresiz durumda kalınıyor ki işçi, karşısına çıkan herhangi bir işi kabul etmek zorunda kalıyor. Bu durumda ki işçilerin büyük bir çoğunluğu acil olarak bulduğu işten memnun olmuyor ve işini sevmeyerek yapıyor.

İşçiler iş ilanlarını takip ederken sadece işi değil, tüm hayatını düşünerek ilanları gözden geçirmelidir. Bu sayede işçilerin hayatlarının büyük bir bölümü olan iş, onların sosyal yaşantısına göre şekil alır. Son olarak meslek değişimi hiçbir zaman çok geç değildir. Evet erkenden meslek değiştirmek daha faydalı olur ama geç değiştirmek de sorun teşkil etmez. Sonuçta değişim ne kadar geç yapılırsa, yapılacak iş o kadar artıyor fakat bu demek değildir ki geç meslek değiştirmek işe yaramaz. Eğer meslek değiştirmek istiyorsanız erken ya da geç tabirlerine fazla kafa yormamalı, tam tersine yeni mesleğinize odaklanmalısınız.



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