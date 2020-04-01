Araç Kiralamada Arızalan Araçlar İçin Yapılan Uygulamalar

Gündelik yaşamda insanların hayatlarında bir kere bile olsa iş sebebi ile ya da özel nedenlerden ötürü araç kiralama hizmeti alması yaşadıkları deneyimlerden bir tanesidir. Kimi zaman ne kadar bilinçli, güvenilir firmalardan araç kiralama hizmeti alınmış olsa da kiralanan araçlarda arızalar ortaya çıkabilir.

Arıza durumlarının ortaya çıkması hem araç kiralayan kişi için motivasyon kaybına yol açarken, hem de yapmak istediği işlerin aksamasına neden olur. Kişiler eğer yola çıktıktan sonra böylesi bir sorun ile karşılaşır ise ilk yapmaları gereken şey, araç kiralama hizmeti aldıkları firmaya başvuru yapmalarıdır. Araç kiralama hizmeti alınan firmanın mutlaka böylesi durumlar için yapmakta olduğu bir uygulama vardır. Bu uygulamaların başında olmazsa olmazlar arasında ise araç kaskosu gelir. Firma anında olaya müdahale eder. Aracın arızasına göre eğer anında çözülebilecek bir sorun ise giderir. Sorun kısa vadede çözülemeyecek gibi ise ya araç kiralayan kişiye yeni bir araç verir ya da araç kiralama hizmeti iptal edilerek, müşteriye parası geri ödenir.

Kimi durumlarda ise müşteri o an ki şartlar itibarıyla aracın arızasını kendisi çözmekte ve parasını araç kiralama firmasında almaktadır. Lakin bu durum son derece istisnai olan bir durumdur.

Araç Arızası Neden Ortaya Çıkar?

Araç arızası iki ana faktörden dolayı ortaya çıkabilir. Bunlardan ilki çok nadiren de olsa araç kiralayanların yaptıkları hatalardan kaynaklanmaktadır. Böylesi durumlarda aracı kiralayanlar hiçbir araç kiralama firmasından hiçbir şey talep edemez. Tüm sorumluluk kendisine aittir. Bir diğer araç arızası durumu aracın markasına, modeline, özelliğine bağlı olarak ortaya çıkan arızalardır. Aracın modelinin eski olması, yeterli düzeyde bakım yapılmaması, yağının değişmemesi, akü kontrollerinin yapılmaması gibi nedenlerden ötürü arızalar ortaya çıkabilir.

Tüm bu mevcut arızalar elektriksel, mekaniksel ya da daha lüks modellerde beyin gibi elektronik sistemlerde ortaya çıkabilir. Sonuçta her tür aracın kendisine ait bir arızası vardır. Bu noktada da her araç kendince yapısal farklılıklarına göre farklı arızalar verebilir.



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Araç Kiralarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kişiler araç kiralamadan önce araç kiralama firmasını araştırmalı, referanslarına bakmalıdır. Bir diğer husus kiralanacak olan aracın doğru bir biçimde seçilmelidir. Olası sorunlara yol açmamak için oto kiralama hizmeti alınır iken daha önce kullanılan araç modelleri ve markaları tercih edilmelidir. Kiralanan aracın tüm bakımlarının yapılıp yapılmadığından ve olası sorunlara karşı kaskosu olup olmadığından emin olunmalıdır. Tüm bunlardan emin olunduktan sonra nihai karar verilmelidir.