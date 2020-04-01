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Kadıköy’de kedilere sadece mama değil tedavi de gerekiyor


Kadıköy sakinleri sokak hayvanlarının beslenmelerinin yanı sıra tedavilerininde yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Gazetemize mail göndererek yaşadıkları bu sorunun yetkililer tarafından dikkate alınmasını istediler.

İşte o Kadıköy’lü hayvanseverlerin talepleri;

Yoğurtçu Parkı’ndaki kedilerin sadece beslenmeye değil tedavi ve kısırlaştırmaya da ihtiyacı var. Polis Belediye’den izin kâğıdı istiyor yoksa ceza kesecek. Tedavileri yarım kaldı, gözleri kör olabilir göğüs üşütmesi ilerleyip tekrar göze de yansıyabilir, tedavinin devamı gerek.

Geceleri kedi evlerine saldırı var sabah hasarı toparlıyorduk ( balıkçı barınağına bitişik kısım, Moda Parkı yönü ). Tedavinin yarım kalması ciddi risk, körlük oluşabilir ve bulaşabilir.

Acil kısırlaştırma gerekiyor, alıp kısarlaştıramıyoruz evde iyileştirsek geri bırakma garantimiz olmalı hepsini istif gibi evde tutamayız.

Belediye’ye izin için başvurduk ( Nil Side Ege adına ) bekleyeceğiz ama tedavi kısırlaştırma açısından durum acil. Gözler özellikle bulaşırsa perişan olurlar. Orada sadece besleme değil sürekli tedavi de gerekiyor ve acil. Bölge ve kedi evlerinin düzenli temizliğini yapmamız da bakıma dahil” şeklinde belirttiler. .

📆 12 Nisan 2020 Pazar 00:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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