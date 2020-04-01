HÜDAYİ VAKFI YURTLARINI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMETİNE SUNDU

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza destek oluyor. Vakıf, Özel Avrasya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Hüdayi Dersaadet Eyüp Sultan Erkek Öğrenci Yurtlarını 200 sağlık çalışanına tahsis ederek barınma, yemek-ikramlar, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını kendi imkânları ve personeli aracılığıyla karşılıyor.

Hüdayi Vakfı’nın konuyla ilgili resmi web sitesinde yayınlanan mesajda:

425 yıldır hizmet veren bir vakıf olarak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara müteşekkiriz.

Ülkemize ve milletimize duyduğumuz mesuliyetin idrakiyle, Özel Avrasya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Hüdayi Dersaadet Eyüp Sultan Erkek Öğrenci Yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.Sağlık görevlilerimizin tüm ihtiyaçlarını mutfak, ikram, güvenlik ve temizlik personelimiz aracılığıyla vakıf olarak bizzat karşılıyoruz.