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HÜDAYİ VAKFI YURTLARINI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HİZMETİNE SUNDU


Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımıza destek oluyor. Vakıf, Özel Avrasya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Hüdayi Dersaadet Eyüp Sultan Erkek Öğrenci Yurtlarını 200 sağlık çalışanına tahsis ederek barınma, yemek-ikramlar, temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını kendi imkânları ve personeli aracılığıyla karşılıyor.

Hüdayi Vakfı’nın konuyla ilgili resmi web sitesinde yayınlanan mesajda:

425 yıldır hizmet veren bir vakıf olarak tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs ile mücadelede canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara müteşekkiriz.

Ülkemize ve milletimize duyduğumuz mesuliyetin idrakiyle, Özel Avrasya Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile Özel Hüdayi Dersaadet Eyüp Sultan Erkek Öğrenci Yurdumuzu sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz.Sağlık görevlilerimizin tüm ihtiyaçlarını mutfak, ikram, güvenlik ve temizlik personelimiz aracılığıyla vakıf olarak bizzat karşılıyoruz.

📆 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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