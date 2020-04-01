Ehliyet Harcı Ödeme – 2020 Ehliyet Harç Ücreti

Ehliyet Harcı Ödeme – 2020 Ehliyet Harç Ücreti

Ehliyet harcı, her sürücü adayının ödemesi gereken ve ehliyet ücretinden farklı olarak kayıp ehliyet, ehliyet yenileme, yeni ehliyet alacaklar için belirlenen fiyatlardır. Ehliyet sınavlarına bağlı ve sınıflara göre değişkenlik göstermektedir. Yeni ehliyet alacak olan sürücü adayları ehliyet ödemesi yapmasının yanında ehliyet harcı ödeme işlemi de gereklidir. Ehliyeti kaybolmuş ve eskiyerek yenilemek isteyen sürücü adayları da harç ücreti ödemesi şarttır. Her sene güncellenen ve sınıflara göre ödeme yapan sürücü adayları için 2020 ehliyet harç ücreti zamlı olarak güncellenmiş ve 1 Ocak 2020 itibari ile yürürlüğe konmuştur.

Ehliyet Harç Ücretleri Neye Göre Belirlenir?

Ehliyet almak için mutlaka sürücü adayı mutlaka harç ücreti ve diğer belirlenen ücretleri ödemesi gerekli ve daha sonra ehliyet alma sürecini tamamlaması gereklidir. Direk harç ücretini ehliyet alacak olanlar ödemesi olarak belirlenmiş ve ona göre ödeme yapılması şart koşulmuştur. Diğer taraftan ehliyetini yenileyecek olan sürücü adayları sadece kağıt bedeli ve vakıf payı olarak belirlenen tutarı öderler. 2020 ehliyet harç parası olarak belirlenen tutar sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı olarak belirlenen tutarlar olarak 3 kalemde ödeme yapılır. Her sınıf için sadece harç parası değişmektedir. Sınıflar arası farklılık göstermeyen ücret olarak sadece kağıt bedeli ve vakıf payıdır diğer harç ücretleri değişmektedir.

Yeni ehliyet alacaklar için B sınıfı en çok kullanılan ve alınan ehliyet olduğu için bilinmesi gereken bir tutar 991 TL olarak belirlenmiştir ve içinde tüm ücretler dahildir. Ehliyet yenilemek isteyen sürücü adayları için alınan sadece toplam tutar 240 TL’dir ve kayıp ehliyet içinde ücret aynıdır.

Sürücü adayları harç ödemelerini internet üzerinden online olarak ya da anlaşmalı olan bankalardan yatırmak suretiyle işlemlerini yaparlar. Atm’lerden yapılmaz ve mutlaka vezneden işlem yapılmaktadır. Harç ödemeleri sınav ücreti ile aynı değildir karıştırmamak önemlidir. Sınav ücreti atm den yapılabilir ama harç parasını vezneden ödemesini yapmak gereklidir. Ayrıca harç ücretini vergi dairesinin internet sayfasından yapılabilir.

Sürücü Kursu Seçimi Ehliyet almak istediğinizde mutlaka kaliteli hizmet veren bir sürücü kursundan hizmet almanız gerekir. Trafik kurallarının öğrenmesi aşamasından direksiyon eğitimine kadar size yardımcı olması gerekir. Bunun için seçimlerinizde sizi doğru yönlendirecek yasal olarak hizmet veren bir firma ile çalışabilirsiniz. Sürücü kursu fiyatları da firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Direksiyon eğitiminde bol pratik yapmanız da araca alışmanızı hızlandıracak ve kontrol mekanizmanızı daha iyi bir şekilde geliştirecektir. Ehliyet sınavından yeterli puan almalı ve direksiyon sınavından da geçerek tüm aşamaları tamamlamanız gerekir. Bu sayede ehliyetinize yasal olarak ulaşım sağlayabilirsiniz.