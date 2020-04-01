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İstanbul’da köprü trafiği virüs korkusundan dolayı sakin


Türkiye’de korona virüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise yüzde 11’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Cuma trafiğine korona etkisi – Tıkla İzle

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından İstanbul trafiği tarihi günlerini yaşıyor.

CUMA GÜNLERİ BÜYÜK YOĞUNLUĞUN YAŞANDIĞI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞİ YÜZDE 11’E KADAR DÜŞTÜ. (EMRE BABA – SÜMEYYE İNAL/İSTANBUL-İHA) Türkiye’de korona virüs vaka sayılarının artmasının ardından sokaklar sessizliğe büründü. Cuma günleri büyük yoğunluğun yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiği ise yüzde 11’e kadar düştü. İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

Cuma günü iş çıkış saatlerinde adete kilitlenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğinin yoğunluk seviyesi yüzde 11 oranına kadar düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti D 100 kara yolunun boş olması dikkat çekti. Sakin olan İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

📆 10 Nisan 2020 Cuma 18:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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