AYNI GEMİDE OLMAK…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü ilk defa kaptanı da aynı korkuyu yaşıyor, tayfası da…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü fakirin evi de aynı tehdit ve tehlike altında, zenginin evi de…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü aç olanı, açıkta olanı da vuruyor, tok olanı, korunaklı olanı da…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü amiri de, patronu da aynı dertten muzdarip, memuru da, işçisi de…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü ‘‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’’ Hadis-i Şerifinin ve infakın değerini, infakın hayatımızın en önemli düsturu olması gerektiğini, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini bütün dünya anladı…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü makam ve güç sahipleri de, emirlerindekiler de, hancısı da, yolcusu da, ev sahibi de, misafiri de, zengini de, fakiri de, patronu da, işçisi de, doktoru da, hastası da, hocası da, talebesi de, şeyhi de, müridi de gördüler ki yok aslında birbirimizden farkımız, hepimiz aciz, zayıf ve Allah’ın yardımına muhtaç günahkâr kullarız…

AHMET BERHAN YILMAZ