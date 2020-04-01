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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » AYNI GEMİDE OLMAK…
Ahmet Berhan Yılmaz
AYNI GEMİDE OLMAK…


Aynı gemide olmak budur…

Çünkü ilk defa kaptanı da aynı korkuyu yaşıyor, tayfası da…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü fakirin evi de aynı tehdit ve tehlike altında, zenginin evi de…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü aç olanı, açıkta olanı da vuruyor, tok olanı, korunaklı olanı da…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü amiri de, patronu da aynı dertten muzdarip, memuru da, işçisi de…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü ‘‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’’ Hadis-i Şerifinin ve infakın değerini, infakın hayatımızın en önemli düsturu olması gerektiğini, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini bütün dünya anladı…

Aynı gemide olmak budur…

Çünkü makam ve güç sahipleri de, emirlerindekiler de, hancısı da, yolcusu da, ev sahibi de, misafiri de, zengini de, fakiri de, patronu da, işçisi de, doktoru da, hastası da, hocası da, talebesi de, şeyhi de, müridi de gördüler ki yok aslında birbirimizden farkımız, hepimiz aciz, zayıf ve Allah’ın yardımına muhtaç günahkâr kullarız…

 AHMET BERHAN YILMAZ

📆 10 Nisan 2020 Cuma 16:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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