Koronavirüs Döneminde Evde Sağlık Hizmetleri

Sağlık Bakanlığı onaylı resmi olarak çalışmakta olan Evde sağlık hizmetlerinin tüm ekipleri, Koronavirüs döneminde de evlerinden çıkamayan hasta ve yaşlı bireylere sağlık hizmetlerini güvenle vererek yanlarında yer alıyor.

Evde sağlık hizmetlerinin yapısı, hastanede veya herhangi bir sağlık kuruluşunda verilebilecek medikal hizmetlerin neredeyse tümünün evde uygulanabilmesine olanak sağlayan bir sistemine dayanıyor. Dolayısıyla koronavirüs döneminde tedavilerin aksamadan devam etmesi için organize edilen evde sağlık hizmetleri daha fazla önem kazanıyor. Bu sistem sayesinde hastanın/yaşlının evden çıkmasına gerek kalmadan evine evde sağlık hizmetlerini vermek üzere doktor, hemşire, hasta bakıcı, radyoloji teknikeri, fizyoterapist ve destek birimler yönlendirilerek hizmet profesyonel bir şekilde sağlanmış oluyor.

Koronavirüs döneminde evden çıkamayan veya virüs kapma endişesi taşıyan hasta ve yaşlıların evde sağlık hizmetlerinin sunumu multidisipliner bir yaklaşımla organize ediliyor. Eve yönlendirilen sağlık birimleri, hasta/yaşlı kişinin tedavisi ve sağlığı için gerektiğinde farklı birimlerini de devreye sokarak koordineli bir şekilde çalışıyor. Evde sağlık hizmetleri vermek üzere eve yönlendirilen ekipler yalnız koronavirüs döneminde değil rutinde ev hizmetlerinde uygulanması zorunlu olan steril koşulları oluşturarak hastanın güvenliğini sağladıktan sonra hastaya özel tek kullanımlık (disposable) malzemeler ile hizmeti sunuyor. Koronavirüs döneminde de bu önlemlere aynen devam edilerek hizmet sunumunda mutlaka maske, eldiven kullanımı sağlanarak ve sosyal mesafeye dikkat edilerek hizmet veriliyor.

Koronavirüs döneminde evde sağlık hizmetlerinden alınabilecek sağlık ve bakım desteği için aile yakınlarının evde sağlık yetkilileri ile görüşmesi yeterli olacaktır. Yapılan görüşmenin ardından talep edilen hizmete göre evde sağlık hizmeti verilmeye başlanmaktadır.

Koronavirüs döneminde evde doktor muayene hizmeti için ailenin talebine göre hasta veya yaşlı bireyin ihtiyacı olan doktor branşı hangisi ise, eve o branşta doktor organize edilerek hastanın muayenesi gerçekleştirilir.

Evde hemşirelik hizmeti evde sağlık hizmetlerinin en kapsamlı organizasyonlarından biridir. Koronavirüs döneminde evde hemşire hizmetinin günübirlik veya yatılı olarak verilmesi, hastanın hem tedavi uygulamalarına devam edilmesini hem de virüs tehdidine maruz kalmadan tedavisine destek olunmasını sağlar.

Evde bakım hizmetlerinin bünyesinde hizmet veren evde bakıcı hizmeti koronavirüs dönemidahil her zaman hasta ve yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere günlük veya yatılı olarak destek olmaktadır.

Evde sağlık hizmetlerinin evde laboratuvar hizmeti Koronavirüs döneminde evden çıkmak istemeyen kişilerin gerekli kan tetkiklerinin alınabilmesine olanak sağlayan özel bir hizmettir.

Evde radyoloji hizmeti de doktor tarafından çekilmesi talep edilen radyolojik tetkiklerin Koronavirüs döneminde hastanın evden çıkarılmadan mobil cihazlarla evde çekim yapılmasına olanak sağlayan önemli bir hizmettir.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında olan evde fizik tedavi hizmeti, yatağa bağımlı veya fizik tedavi alması gereken hastaların koronavirüs döneminde de seanslarına ara verilmeden fizyoterapist eşliğinde evde verilmesine imkan sağlayan bir hizmettir.

Evde sağlık hizmetleri evde cihaz ve malzeme sağlayıcılığı (kiralık/satılık) konusunda da hizmet vermektedir. Koronavirüs döneminde de hasta ve yaşlılar için ihtiyaç olabilecek her türlü tıbbi malzeme talep edilebilir.