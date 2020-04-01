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Ahmet Şimşek Koleji
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Yemekli Boğaz Turu


İstanbul’un muhteşem güzelliklerini, zengin kültürünü farklı bir açıdan görmek için yemekli boğaz turu ile keyifli bir gezi tercih edebilirsiniz. İki kıtayı birbirine bağlayan,birçok kültüre ev sahipliği yapmış, muhteşem tarihi ile İstanbul boğazını keşfetmek için güzel bir boğaz turu, en iyi seçim olacaktır. İstanbul’un yorucu trafiğinde uzak, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla yemekli boğaz turu ile güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yemekli boğaz turu; iş yemekleri, toplantılar için iyi bir seçimdir. Dışardan gelen misafirleriniz yemek yerken misafirleriniz ile beraberİstanbul’un muhteşem güzelliklerini seyretmenin keyif ve mutluluğunu bir arada yaşayabilirsiniz.Bu tür geziler için en uygun fiyatlarda yat ve tekne kiralayabilirsiniz. Yat ve tekne kiralama hizmeti ile isteğinize bağlı menü seçimleriyapabilirsiniz.

Keyifli Boğaz Turu

Tekne ve yat kiralama hizmeti ile keyifli bir boğaz turu yapabilirsiniz. Boğaz turuyla; doğum günü, şirket yemekleri, güzel bir tatil, yüzme turu, davet, iftar yemeği, evlenme teklifi, sevgiler günü, yılbaşı kutlaması gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Boğaz turu isteğe bağlı olarak yemekli veya kokteyl şeklinde düzenlenmektedir. Yat ve tekne kiralayarak, şehrin karmaşasından uzak, denizin masmavi güzelliği ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.Yat veya tekne kiralayarak hafta sonu için küçük bir tatil yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde güneşlenip, denizde yüzebilirsiniz. Ayrıca yat ve tekne kiralama ile birçok aktivitelere de katılabilirsiniz.Bu aktiviteler arasından boğaz turu en çok tercih edilen organizasyonlar arasındadır.

Boğaz Turu İleGörülebilecek Yapılar

Boğaz turu ile İstanbul’un birçok birbirinden muhteşem güzelliklerini görebilirsiniz. İstanbul kalabalığından ve trafiğinden uzak geçmişten günümüze gelmiş sarayları, yalıları ve birçok tarihi yapıyı görme imkânı bulabilirsiniz. Yemekli boğaz turu ile muhteşem Rumeli Hisarı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe’yi, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihî ve önemli yapıyı inceleyebilirsiniz.Yemekli boğaz turu ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamak ve İstanbul’un muhteşem yapılarını gösterebilirsiniz.Ayrıca kalabalık ve kapalı alanların sıkıcılığından uzakdenizin ortasında huzurlu vakitler geçirebilirsiniz. İki kıtayı birbirine bağlayan muhteşem yemekli boğaz turu ve gerekli rezervasyonlar için Mayna Tekne Organizasyonu https://www.tekneorganizasyonu.com/yemekli-bogaz-turlari/web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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📆 09 Nisan 2020 Perşembe 23:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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