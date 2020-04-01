Yemekli Boğaz Turu

İstanbul’un muhteşem güzelliklerini, zengin kültürünü farklı bir açıdan görmek için yemekli boğaz turu ile keyifli bir gezi tercih edebilirsiniz. İki kıtayı birbirine bağlayan,birçok kültüre ev sahipliği yapmış, muhteşem tarihi ile İstanbul boğazını keşfetmek için güzel bir boğaz turu, en iyi seçim olacaktır. İstanbul’un yorucu trafiğinde uzak, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla yemekli boğaz turu ile güzel bir gün geçirebilirsiniz. Yemekli boğaz turu; iş yemekleri, toplantılar için iyi bir seçimdir. Dışardan gelen misafirleriniz yemek yerken misafirleriniz ile beraberİstanbul’un muhteşem güzelliklerini seyretmenin keyif ve mutluluğunu bir arada yaşayabilirsiniz.Bu tür geziler için en uygun fiyatlarda yat ve tekne kiralayabilirsiniz. Yat ve tekne kiralama hizmeti ile isteğinize bağlı menü seçimleriyapabilirsiniz.

Keyifli Boğaz Turu

Tekne ve yat kiralama hizmeti ile keyifli bir boğaz turu yapabilirsiniz. Boğaz turuyla; doğum günü, şirket yemekleri, güzel bir tatil, yüzme turu, davet, iftar yemeği, evlenme teklifi, sevgiler günü, yılbaşı kutlaması gibi birçok etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Boğaz turu isteğe bağlı olarak yemekli veya kokteyl şeklinde düzenlenmektedir. Yat ve tekne kiralayarak, şehrin karmaşasından uzak, denizin masmavi güzelliği ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.Yat veya tekne kiralayarak hafta sonu için küçük bir tatil yapabilirsiniz. İstediğiniz yerde güneşlenip, denizde yüzebilirsiniz. Ayrıca yat ve tekne kiralama ile birçok aktivitelere de katılabilirsiniz.Bu aktiviteler arasından boğaz turu en çok tercih edilen organizasyonlar arasındadır.

Boğaz Turu İleGörülebilecek Yapılar

Boğaz turu ile İstanbul’un birçok birbirinden muhteşem güzelliklerini görebilirsiniz. İstanbul kalabalığından ve trafiğinden uzak geçmişten günümüze gelmiş sarayları, yalıları ve birçok tarihi yapıyı görme imkânı bulabilirsiniz. Yemekli boğaz turu ile muhteşem Rumeli Hisarı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe’yi, Topkapı Sarayı gibi birçok tarihî ve önemli yapıyı inceleyebilirsiniz.Yemekli boğaz turu ile misafirlerinizi en iyi şekilde ağırlamak ve İstanbul’un muhteşem yapılarını gösterebilirsiniz.Ayrıca kalabalık ve kapalı alanların sıkıcılığından uzakdenizin ortasında huzurlu vakitler geçirebilirsiniz. İki kıtayı birbirine bağlayan muhteşem yemekli boğaz turu ve gerekli rezervasyonlar için Mayna Tekne Organizasyonu https://www.tekneorganizasyonu.com/yemekli-bogaz-turlari/web sitesini ziyaret edebilirsiniz.