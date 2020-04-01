BAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN “SU TASARRUFU” KAMPANYASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, su tasarrufuna dikkat çekmek için kampanya başlatıyor. İmamoğlu’nun sosyal medya dahil tüm iletişim mecralarından paylaşacağı animasyonda, “Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler” sıralanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesini amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatıyor.

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ ve İBB iştiraki MEDYA AŞ tarafından hazırlanan animasyonda, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan aile fertlerine “su tasarrufunun önemi” hatırlatılıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya dahil tüm iletişim mecralarından paylaşacağı “Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler” isimli animasyonda sıralanan öneriler şöyle:

Ellerinizi yıkarken 20 saniye boyunca suyu açık bırakmayın. Suyu kapatın, 20 saniye sonra tekrar açın.

Boş bir sıvı sabun kabına su doldurun, ellerinizi yıkamadan önce biraz su sıkın. Sonra ellerinizi sabunlayın. 20 saniye sonra suyu açıp durulayın.

Duş sürenizi 1-2 dakika kısaltın. Böylelikle kişi başına yıllık 18-36 ton arasında su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Evde kaldığınız günlerde bulaşıklarınız biraz artmış olabilir. Bulaşıklarınızı yıkarken suyu açık bırakmayın. Bulaşık makinesinde yıkamanın daha tasarruflu olduğunu unutmayın.

İSKİ’NİN DİĞER SU TASARRUFU ÖNERİLERİ

Öte yandan, İSKİ Genel Müdürlüğü de yakın zaman önce yayınladığı tasarruf önerilerinde ayrıca şu detaylara dikkat çekmişti:

Meyve ve sebzeler sürekli akan suyun altında değil, kaptaki bir su içinde yıkanabilir. Bu su, çiçek sulama vb. işlemler için de kullanılabilir.

Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkama yerine makinede yıkanabilir. Makine tercihlerinde ise A+ kategorisinde tasarruf sağlayan makineler tercih edilebilir.

Araç yıkamalarında, suyu sürekli akıtmak yerine, geri dönüşümü olan otomatik yıkama makineleri tercih edilebilir.

Diş fırçalama ve tıraş olma sırasında, sular boşa akıtılmamalıdır.

Bahçe sulamalarında, özellikle yaz aylarında buharlaşmanın etkisini azaltmak için sabahın erken saatleri ya da akşamın geç saatleri tercih edilebilir.

Dahili tesisatlarda su kaçaklarının olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

Musluk bataryaları ile duş başlıkları, tazyikli su akmasını sağlayan ürünler ile değiştirilebilir.

Bulaşık ve çamaşırlar, makineler dolduğu zamanlarda yıkanmalı ve ekonomik modlar tercih edilmelidir.

Sifonlar, gerektiği kadar çekilmeli, küçük rezervuarı olan ürünler tercih edilmelidir. Şayet bu da mümkün değilse, rezervuarlar içerisine 1 litrelik şişe konulabilir, her sifon çekiminde 1 litre su tasarrufu sağlanabilir.

Su tasarrufu animasyonu izlemek için tıklayınız;

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