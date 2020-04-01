Odaklanma Problemi ile Nasıl Başa Çıkılmalıdır ?

Yaşam koçu Gülüstan Aytun:

Odaklanma problemi, fiziksel hareketlilik ve beslenme ile oldukça ilişkili olan bir durumdur. Yeteri düzeyde bir beslenme gerçekleştirilmediğinde ve aynı zamanda olması gerekenden daha az hareket ediliyorsa bu iki durum odaklanma probleminin oluşmasına zemin hazırlar. Bu odaklanma problemi ile baş edebilmek güçtür ancak konsantrasyon sorununu aşabilmek de özellikle uzman olan yaşam koçları yardımı ile mümkün olabilmektedir.

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Odaklanma Probleminin Sonuçları

Yaşam boyunca dikkat dağınıklığı, odaklanma problemleri gibi durumlar her insanın başına gelebilecek durumlardır. Özellikle de yorgun geçen yaşamsal dönemlerde ciddi ölçüde bu durumdan mustarip olunabiliyor. Akıllara takılan ve çözülmeyi bekleyen problemler de insanların dalgın olmalarına, dikkatlerini bir yönde verememelerine sebebiyet veriyor. Bu gibi hususlarda yapılması gerekilen işe yeteri düzeyde odaklanılamamaktadır. Bu odaklanamama süreci, uzun vadede geri dönüşü olmayan hatalar yapılmasına da neden olur. Hataların yanı sıra aynı zamanda bir iş ile olması gerekenden daha fazla uğraşmamıza, yaptığımız işten bayağı derecede sıkılmamıza ve bunların sonucunda en önemlisi de zamanı gereksiz harcamamızada neden oluyor.

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Uygu ve Yemek Düzeni

Konsantrasyon, hayatta başarıya ulaşabilme yolunda çok büyük bir etkiye sahiptir. Fiziksel durumlardan daha çok yetenekte etki yapan bir durumdur. Bu sebepten ötürü uykunun tam olarak alınması gerekiyor. Bunun yanında aynı zamanda ağır olan yemeklerden de uzak durulması gerekiyor. Odaklanma açısından uygu ve yemek düzeni büyük önem taşıyor. Yeteri düzeyde uyku ve dengeli beslenme şartı vardır. Uyku ve yemek düzeninin yanında alkol kullanımı da odaklanma problemlerinin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Alkol kullanımından kaçınarak odaklanma sorunlarınızın üstesinden gelebilirsiniz.

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Spor Yaparak Odaklanma Probleminden Kurtulabilirsiniz

Düzenli egzersizler yapmak, yorgun hissedildiğinde insanların daha çabuk toparlanmasına olanak sunuyor. Ayrıca odaklanma problemlerinden kurtulabilmek için tempolu bir yürüyüş, düzenli olarak yapılan sporlar gerekli görülüyor.

Aynı Anda Tek Bir İş

Gün boyunca pek çok iş için çalışma gösterebilirsiniz. Ancak birden fazla işle aynı anda uğraşmanız halinde odaklanmada sorun yaşayabilir, bu doğrultuda yapmış olduğunuz işlerden yeteri düzeyde memnun da kalamayabilirsiniz. Gün içerisinde yapacak olduğunuz işleri, belli bir program dahilinde hazırlayabilir, işlerinizi teker teker halledebilirsiniz. Bu daha sağlıklı işler ortaya koymanıza yardımcı olurken odaklanma konusunda herhangi bir sorun yaşamanızın da önüne geçecektir.

Gereksiz Düşüncelerden Uzaklaşın

Zihninizde yer edinmiş olan düşünceler, sizin yeteri düzeyde dikkatinizin toplanmasına yardımcı olmayacak, aksine işinizi daha da zorlaştıracaktır. Gereksiz düşüncelerin yanında işlerinizi nasıl yetiştireceğinize dair duygu değişimlerinizin, olumsuzluk getiren hislerinizin yapınızdan uzaklaştırmanız gerekiyor. Ardı arkası kesilmeyen işlerinize dair sorular, sizin odaklanmanıza engel olacaktır.

Odaklanma yönünde gerekli olan yöntemlerden daha detaylı bir şekilde haberdar olmak ve hayatınıza daha profesyonel bir şekilde bunları uygulamak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir, yaşam koçluğu fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

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