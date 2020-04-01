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Korona virüs sebebiyle Kadıköy Meydanı boş kaldı


Korona virüsü nedeniyle sessizliğe bürünen Kadıköy Meydanı havadan görüntülendi.

Görüntülerde yaya sayısı yok denecek kadar az iken, meydanın duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor.

Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından vatandaşlar, kalabalık ortamlardan kaçınmaya başladı. Kadıköy meydanı gibi vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı. Boş kalan meydan ise drone ile görüntülendi.

Evde kal çağrısının ardından İstanbullular bu çağrıya karşılık verirken, kalabalık meydanlar bomboş kaldı. Normal şartlarda çok yoğun bir yaya trafiğinin olduğu Kadıköy Meydanı korona virüs sonrası adeta sessizliğe büründü. Boş Kalan meydan drone ile havadan görüntülendi.Görüntülerde yok denilecek kadar az sayıda vatandaşın meydanda olduğu görülüyor. Öte yandan görüntülerde meydanın duraklarda bekleyen otobüs ve minibüslere kaldığı görülüyor.

📆 09 Nisan 2020 Perşembe 16:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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