CHP’li Balyalı: İBB 500 bin yardım kolisi dağıtacak

İBB CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB’nin önümüzdeki dönemde 500 bin adet yardım kolisini ihtiyaç sahipleriyle buluşturacağını söyledi. Balyalı, “İBB’nin 2020 yılı sosyal yardım bütçesi 2 katına çıkarılıyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Halk TV’de Aydın Şule ile Haber Masası programına telefonla bağlanarak İstanbul’un Covid-19’a karşı aldığı tedbirler hakkında bilgi verdi. İstanbul’un Türkiye’nin hem en zengin hem de en yoksul kenti olduğunu söyleyen Balyalı, “1-22 Mart tarihleri arasında Alo 153 Çağrı Merkezi’ne gelen çağrı sayısı 41 bin 544’tü. 21 Mart’tan sonra yüzde 80 artış var. Sosyal yardım talepleri 15-20 gün içinde yüzde 80 arttı. İnsanlar ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıdalar” dedi.

“SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ 2 KATINA ÇIKARILACAK”

Belediye olarak vatandaşların ekonomik sıkıntılarına çare olmaya çalıştıklarını ifade eden CHP’li Balyalı, “Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle olağan dışı İBB Meclis toplantısı yapacağız ve sosyal yardım bütçesini 2 katına çıkaracağız. Dün 9 bin 500 aileye sosyal yardım dağıtmaya başladık. Önümüzdeki dönemde ise toplam 500 bin yardım kolisi vatandaşların evlerine dağıtılacak” diye konuştu. İBB’nin vatandaşlara yardımda hiçbir ayrım gözetmediği, tek kriterlerinin halkın geçim derdi olduğunu vurgulayan Balyalı, Covid-19 öncesi yapılan sosyal yardımların da aynen sürdüğü bilgisini verdi. Ayıca Balyalı, ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım kartlarının sayısının artırılacağını ifade etti. Balyalı, yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların Alo 153’ü aramalarını istedi ve görevli personelin 7/24 çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İBB olarak İSMEK eliyle vatandaşlara ve DENEYAP atölyesiyle sağlık çalışanlarına maske üretmeye başladıklarını da ifade eden Balyalı, maskelerin ücretsiz olarak dağıtımına devam edileceğini söyledi.

“ULAŞIMDA SOSYAL MESAFE KORUNUYOR”

İstanbul’da çalışanların toplu ulaşımda sıkıntı çekip çekmediğine yönelik soruya ise Balyalı, “İstanbul’da 92 toplu ulaşım kullanan vatandaşlarımızın oranı yüzde 92 azalırken, buna karşın sefer sayıları sadece yüzde 19 oranında düşürüldü. Üstelik seferlerde çalışanların toplu ulaşımı yoğun olarak kullandığı saatlerde değil, yoğunluğun en az olduğu saatlerde düşüşe gidildi. Dolayısıyla bugün itibariyle İstanbul’da çalışanlar için toplu ulaşımda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir” dedi. Balyalı, tüm toplu ulaşım araçlarının ve duraklarının günlük olarak dezenfekte edildiğini, metro ve metrobüslerde pek çok farklı noktada termal kamera yerleştirildiğini ve metro-metrobüs-İETT bağlantılarında günde 100 bin adet maske dağıtıldığını da sözlerine ekledi.

İBB ÇALIŞANLARI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

İBB çalışanlarının koronavirüsten korunması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerine işaret eden Balyalı, İETT’de şoför kabinlerinin vatandaşlardan ayrıldığını, İSKİ ve İETT’de toplam 130 bin eldiven dağıtıldığını, çalışanların ateşlerinin sürekli ölçüldüğünü, BELTUR’ların kapatılıp çalışanlarının evlerine gönderildiği bilgilerini verdi. Balyalı, iş tanımı uygun olan tüm belediye personelinin evden çalışarak sosyal izolasyona katkı sunduğunu söyledi.

DEFİN İŞLEMLERİ TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

İstanbul’da vefat eden vatandaşların defin işlemleri hakkında da konuşan Balyalı, “Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Defin işlemlerinde eğer yaşamını yitiren vatandaşımızın aile mezarlığı varsa defin işlemleri aile mezarlığında yapılıyor. Yoksa Avrupa’da Kilyos, Anadolu Yakası’nda ise Yukarı Baklacı mezarlıkları defin yeri olarak belirlendi. Buralarda yapılan tüm defin işlemlerinde dini görevler yerine getiriliyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.