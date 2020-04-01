MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Ekonomi, Gezi-Alışveriş » Güneş Enerji Sistemleri Nedir?
Güneş Enerji Sistemleri Nedir?


Bu sistemler üzerlerinde bulunan silikon tabakalar sayesinde güneşten aldıkları enerjiyi direk elektriğe dönüştüren bir yapıya sahiptirler. Güneş enerji sistemleri aynı zamanda uzun seneler boyunca rahatlıkla kullanılabildiğinden dolayı tercih edilmektedir. Güneş enerji sistemleri en çok Almanya’ da kullanılır. Özellikle tarlaların sulanması için özel olarak tasarlanan paneller sayesinde birçok kullanıcıya ulaşır. Bu sistemleri bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Aksi durumda çabuk bozulacak ya da istenilen verimi sağlayamayacaktır.

Güneş Enerji Sistemi Avantajları

Güneş enerji sistemleri her bina ve her elektrik kullanılan yerlere rahatlıkla kurulabilir. Fiyatlandırması yapılacak yerin büyüklüğüne göre değişir. Fakat öncesinden yapılan bir araştırma sayesinde daha sonrası için faturalar da oldukça kar sağlar. Sağlıklıdır. İnsanlara herhangi bir zararı bulunmayan bu sistemler özel olarak uzman kişiler tarafından monte edilmektedir. Kumandalı olan modelleri aynı zamanda güneşin açılarına göre değiştirilebilecek şekilde ayarlanmıştır. Güneş panellerinin ömürleri ortalama 100 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içerisinde mutlaka uzman kişiler tarafından özel bakımlarının yapılıyor olması gerekmektedir. Her türlü güneş enerji sistemlerine ulaşmak isterseniz https://solarizasyon.com/gunes-enerji-sistemleri/ internet adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

📆 07 Nisan 2020 Salı 19:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR