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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Medine İpeği Şal
Medine İpeği Şal


Şallar özellikle tesettürlü kadınların eşarp yerine de çokça tercih ettikleri ve modası geçmeyen modellerdir. Şallar kullanım olarak eşarplardan daha kolay bir yapıya sahip oldukları için çoğu kadın tarafından tercih edilmektedir. Şal modelleri kadınların kombinlerine eşsiz bir hava katmaktadır. Çok sık kullanılmaları sebebi ile şalların dayanıklılığı kadınlar açısından oldukça önemlidir. Medine İpeği şal modellerimiz kumaşı sayesinde istediğiniz dayanıklılığa sahip. Dayanıklılığının yanı sıra ise muhteşem bir görsel kazanmasını sağlayan kumaşı sayesinde sizler de şıklığı rahatlıkla yakalayabilirsiniz.

Medine İpeği Şal Modelleri

Medine ipeğinden üretilmiş olan şal modellerimizin tamamı modaya uygun renkli, yenilikçi ve zamansız bir tarza sahip. Tarzları sayesinde istediğiniz zaman ve yerde kullanabileceğiniz şal modellerimiz oldukça dayanıklı olmaları sebebi ile tercih sebebi olmaktadırlar. Medine ipeği şal modelleri kumaşlarının hava geçiren yapıya sahip olması sebebi ile her mevsim rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yazın ve sıcak havalarda nefes alması sayesinde terletmezken, kışın ise oldukça sıcak tutan bir yapıya sahiptir. Sizler de hemen Medine ipeğinden üretilen harika şal modellerimizi inceleyin. https://www.buqre.com/sal sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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📆 07 Nisan 2020 Salı 19:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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