İstanbul’da 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi yaralılar var

Esenyurt’ta bir sitede bulunan 10 katlı binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, apartmanda yaşayanlar panik içerisinde tahliye edildi. Patlamanın şiddetiyle dairede bulunan yatak ve eşyaların sokağa savrulduğu görüldü. Patlama anı ise kameralara böyle yansıdı.

Esenyurt’ta bir evde patlama! Yaralılar var – Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairede bulunan çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

Esenyurt’ta doğal gaz patlaması kamerada

Esenyurt’ta bir sitede bulunan 10 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın doğal gaz nedeniyle olduğu belirtilirken, patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle oluşan alev topunun daireden çıkışı görülüyor. Öte yandan olay yerinde polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

İstanbul Valiliği’nden Esenyurt’taki patlamaya ilişkin açıklama

Esenyurt’ta meydana gelen patlamaya ilişkin İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. O açıklamada, “Bir binanın doğal gaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. İlk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir” denildi.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 10 katlı binanın 2’inci katında bulunan dairede şiddetli bir patlama yaşandı. O patlamayla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Açıklamada patlamanın saat 16.15’de meydana geldiği belirtilirken, “Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğal gaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Esenyurt Kaymakamı Karagül: “Patlama doğalgaz kaynaklı, 3 yaralımız var”

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Esenyurt’ta yaşanan patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Karagül, olayda 2’si ağır 3 kişinin yaralandığını söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül Piri Reis Mahallesi’nde patlamanın yaşandığı siteye gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karagül, “Doğal gaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2’si ağır 3 yaralı var. Biri yabancı ikisi Türk hastanelerde tedavi altındalar. İlk olaya müdahale eden sağlık personelinden aldığımız bilgi bu” ifadelerini kullandı.