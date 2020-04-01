İstanbul’da bir evde patlama! Yaralılar var

İstanbul’da bir evde patlama! Yaralılar var

Esenyurt Piri Reis Mahallesi’nde bir evde patlama yaşandı. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine gelerek yaralılara müdahale ediliyor.